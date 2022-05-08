Блестящее заявление, – Подоляк потролил Толстого за слова о "России под польскими границами"

Россияне уже безвозвратно потеряли здравый смысл и обещают "дойти до польских границ". Потуги оккупантов в войне против Украины могут гарантировать выполнение только одной задачи – ликвидации тысяч своих солдат.

Российские оккупанты до сих пор пытаются убедить всех в своей силе и запугать громкими заявлениями. По каким-то непонятным причинам враг еще верит, что в войне против Украины ему "светят" какие-то победы.

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Реакция Подоляка на заявление Толстого

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой отличился феерической фантазией. Он заявил, что россияне не остановятся до тех пор, пока не дойдут до украинско-польской границы.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на заявления вражеского чиновника тролингом в эфире телеканала "FREEДОМ", передает 24 канал.

Это блестящее заявление. Она как раз подходит словам Лаврова об Израиле. Все эти заявления ярко демонстрируют то, о чем думает российская элита,

– сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что это еще одно громкое доказательство того, что оккупанты хотят уничтожить Украину как государство. Россияне открыто говорят о геноциде украинцев как граждан. Украина совместно со всем миром не должна дать врагу воплотить даже часть его подлого и коварного замысла.

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В зоне ООС россиянам за 9 штурмов удалось потерять много боевой техники. В частности, они успешно избавились от 19 танков, 20 единиц бронированной техники и других машин специального назначения. Этого россиянам было мало, поэтому они добавили к потерям один вертолет и 6 беспилотников типа "Орлан-10".

Россияне привыкли делать хорошее лицо при плохой игре. Наши воины ВСУ показали, как уничтожают врага под Змеиным, но оккупанты пытаются убедить всех в своей победе. Что ж, если задача состоит в ликвидации собственного личного состава, то да, в этой русской армии нет равных нигде в мире.

Дела россиян в Украине идут так хорошо, что они решили понемногу отводить войска из Сирии и привлекать их к боям на нашей земле. Конечно, безумные потери оккупантов здесь "ни при чем".

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