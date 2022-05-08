Російські окупанти досі намагаються переконати всіх у своїй силі та залякати гучними заявами. З якихось незрозумілих причин ворог досі вірить, що у війні проти України йому "світять" якісь перемоги.

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Реакція Подоляка на заяву Толстого

Віцеспікер російської Держдуми Петро Толстой відзначився феєричною фантазією. Він заявив, що росіяни не зупиняться доти, доки не дійдуть до українсько-польського кордону.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на заяви ворожого високопосадовця тролінгом в ефірі телеканалу "FREEДОМ", передає 24 канал

Це блискуча заява. Вона якраз пасує словам Лаврова про Ізраїль. Усі ці заяви яскраво демонструють те, про що думає російська еліта,

– сказав Подоляк.

Радник голови ОП додав, що це ще один гучний доказ того, що окупанти хочуть знищити Україну як державу. Росіяни відкрито говорять про геноцид українців як громадян. Україна спільно з усім світом має не дати ворогу втілити навіть частину його підлого та підступного задуму.

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В зоні ООС росіянам впродовж 9 штурмів вдалося втратити багато бойової техніки. Зокрема, вони успішно позбулися 19 танків, 20 одиниць броньованої техніки та інших машин спеціального призначення. Цього росіянам було мало, тому вони додали до втрат один гелікоптер та 6 безпілотників типу "Орлан-10".

Росіяни звикли робити хороше обличчя при поганій грі. Наші воїни ЗСУ показали, як нищать ворога під Зміїним, але окупанти намагаються переконати всіх у своїй перемозі. Що ж, якщо завдання полягає у ліквідації власного особового складу, то так, у цьому російській армії немає рівних ніде у світі.

Справи росіян в Україні йдуть так "добре", що вони вирішили потрохи відводити війська із Сирії та залучати їх до боїв на нашій землі. Звісно ж, шалені втрати окупантів тут "ні до чого".

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