Блинкен и Кулеба сходили в McDonald's в Киеве: глава МИД вспомнил студенческие годы
6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с визитом. Вечером он вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой отправился в McDonald's, чтобы перекусить.
Фото и видео с Блинкеном и Кулебой в McDonald's сразу завирусились в сети. Их визит в ресторан быстрого питания активно обсуждали. В частности, выбор блюд.
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Взяли картофель фри и пирожок
Дипломаты не случайно сходили именно в это заведение. Блинкен раньше обещал, что сходит в McDonald's, когда они снова откроют свои двери в Украине. И свое обещание он сдержал во время последнего визита в наше государство.
"Наши друзья из McDonald's очень хотели вернуться в Украину, вернуться в Киев, и мы говорили друг другу, что поскольку они вернулись, в следующий раз, когда я буду в Киеве, мы должны найти возможность зайти к ним", – отметил Блинкен.
Они взяли на двоих одну порцию картофеля фри, а Кулеба себе еще и пирожок прихватил.
Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был McDonald's... Я ходил в McDonald's и покупал двойной чизбургер, большую колу, и это был мой "похмельный завтрак",
– поделился Кулеба с Блинкеном.
Американский госсекретарь ответил: "Со мной такого не было".
Блинкен и Кулеба сходили вместе в McDonald's / Фото из сети Блинкена
Блинкен и Кулеба сходили вместе в McDonald's / Фото из сети Блинкена
Блинкен и Кулеба сходили вместе в McDonald's / Фото из сети Блинкена
Позже Блинкен в сообщения в сети X (бывший твиттер) поблагодарил Дмитрия Кулебу за усилия, чтобы такие компании как McDonald's возобновили свою работу в Украине. Он добавил, что США и союзники и партнеры будут стоять с Украиной столько, сколько будет необходимо.
Блинкен и Кулеба сходили в McDonald's в Киеве: смотрите видео
Блинкен приехал не с пустыми руками
- Энтони Блинкен объявил о выделение свыше 1 миллиарда долларов в помощь нашему государству. Он отметил, что пакет поддержки будет содержать "важную помощь в разминировании".
- Соответствующее заявление госсекретарь США сделал на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обратим внимание, что уже четвертый визит Блинкена в Украину с начала полномасштабного вторжения.
- По его словам, из этого миллиарда – 656 миллионов долларов для гражданской безопасности. Он добавил, что "эта новая помощь, новые дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону".