Блинкен надеется, что Россия сама решит пойти на деэскалацию относительно Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен дал 5 декабря интервью шведскому телевидению. В нем упомянул и об острой теме ситуации вокруг Украины.

В частности, Блинкен выразил надежду, что Россия таки предпочтет деэскалацию, а не агрессию. И в который раз он призвал Кремль отвести свои войска от украинских границ.

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Блинкен в Швеции говорил об Украине

Энтони Блинкен призвал российские власти вернуться к дипломатии и использовать именно ее для разрешения разногласий с Украиной.

Я очень надеюсь, что Россия выберет пойти по пути деэскалации и отвести свои войска,

– также заявил он.

Причем, как добавил глава Госдепа, Соединенные Штаты Америки готовы помочь в этом. А еще и вспомнил о минских соглашениях, которые должны бы, по его мнению, "стать путем для разрешения противоречий" на Донбассе.

"Угроза очень серьезная"

Также в Стокгольме Энтони Блинкен сказал главе МИД России Сергею Лаврову, что "если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям".

Причем, по мнению Блинкена, угроза такого агрессивного акта со стороны Кремля сейчас очень серьезна.

Угроза очень серьезная. Что мы видели? Это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Это усилия по дестабилизации внутри Украины. Это пропагандистская кампания против Украины в социальных сетях, которая по масштабам выросла в десять раз,

– сообщил государственный секретарь США.

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил поддержку Украине. По его словам,Евросоюз будет с нашей страной.

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