Блинкен позвонил главе МИД Казахстана: кроме протестов, говорили и об Украине

Глава Госдепа США побеседовал с министром иностранных дел Казахстана. Обсудили чрезвычайную ситуацию в этой стране.

Также в разговоре упомянули об Украине и российской угрозе. А потом в Белом доме отдельно заявили, что готовы помогать казахам.

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Блинкен побеседовал с главой МИД Казахстана

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен 6 января пообщался с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тилеуберди. Как сообщил на официальном сайте Госдепа его спикер Нед Прайс, дипломаты обсудили текущую чрезвычайную ситуацию в Казахстане.

При этом Блинкен:

Подтвердил полную поддержку со стороны США "конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ".

И выступил за мирное разрешение кризиса с соблюдением прав человека.

Что на этот счет сказал казахский коллега Блинкена – в сообщении Госдепа не говорится.

В разговоре Блинкена и Тилеуберди вспомнили Украину

Зато, что интересно, есть предложение по Украине.

По словам Прайса, Блинкен отметил "приоритетность содействия стабильности в Европе, учитывая и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на российскую агрессию".

США заявили, что готовы предоставить Казахстану помощь

В этот же день некоторое время спустя из США прозвучало предложение помощи Казахстану. Мол, американцы готовы помочь казахам в преодолении проблем (политических и экономических), проявившихся из-за протестов. Об этом заявил на брифинге тот же Нед Прайс.

Он, впрочем, отметил, что, по мнению США, "правительство Казахстана сможет решить проблемы" само. То есть никаких наставлений из Белого дома не будет – только посильная помощь по запросу казахских властей.

Также Прайс заверил, что США внимательно следят за ситуацией в Казахстане. Сейчас там происходит следующее:

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