Блинкен прибыл в Киев: что известно о срочном визите госсекретаря США в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 19 января прибыл с визитом в Украину. Чиновник должен встретиться с украинскими властями. Будут обсуждать, вероятно, угрозы нападения России и возможную реакцию Запада на это.

Журналистка Дженнифер Ханслер обнародовала фото Блинкена, уже прилетевшего в Киев. Его встретил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник. Затем информацию подтвердил и спикер Госдепа Нед Прайс.

Кстати Накануне визита в Киев: Блинкен по телефону поговорил с Лавровым

Заметим, что визит Госсекретаря стал достаточно неожиданным, поскольку объявили о нем только накануне, 18 января.

Цель визита

В МИД отмечали, что Блинкен приедет в Киев по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Госсекретарь встретится с дипломатом, а также – с президентом Владимиром Зеленским.

Известно, что политики будут говорить о реализации комплексного пакета сдерживания агрессии России. Кроме этого, темой для обсуждения станет партнерство по безопасности, торговой, инвестиционной и других сферах.

Блинкен в Украине / Фото из твиттера Неда Прайса

Госсекретарь приехал в Украину, смотрите видео:

К слову, в Госдепе США поездку Блинкена называют "результатом интенсивных дипломатических переговоров с европейскими союзниками и партнерами по совместным действиям против российской угрозы Украине".

СМИ показали кадры, на которых госсекретарь США садится в самолет перед вылетом в Украину.

Затем Блинкен отправится в Берлин и Москву.

Уже 20 января Блинкен посетит Берлин. Там он встретится с главами МИД стран "трансатлантической четверки", в которую входят США, Германия, Франция и Великобритания.

Кроме того, 21 января Блинкег встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Политик призовет российскую сторону к деэскалации.

Вашингтон еще надеется на дипломатию. США хотят выяснить, действительно ли Россия готова рассматривать вопросы, связанные с безопасностью в Европе. Признаком серьезных намерений могло стать снижение численности сил у украинской границы.



Блинкен прилетел в Киев / Фото из твиттера Неда Прайса

Блинкен созвонился с Лавровым

Кстати, перед этим Блинкен провел телефонный разговор с Лавровым. Во время нее Госсекретарь подчеркнул, что США непреклонно привержены территориальной целостности и суверенитету Украины.

Предыдущий визит Блинкена

Госсекретарь уже был с официальным визитом в Украине в мае 2021 года.

Блинкен посещал Киев вместе со своей покровительницей Викторией Нуланд. Тогда говорили с украинскими властями о продвижении реформы, а также российской агрессии.

Блинкен тоже встречался с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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