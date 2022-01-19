Блинкен прибыл в Киев: что известно о срочном визите госсекретаря США в Украину
Источник:24 канал
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 19 января прибыл с визитом в Украину. Чиновник должен встретиться с украинскими властями. Будут обсуждать, вероятно, угрозы нападения России и возможную реакцию Запада на это.
Журналистка Дженнифер Ханслер обнародовала фото Блинкена, уже прилетевшего в Киев. Его встретил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник. Затем информацию подтвердил и спикер Госдепа Нед Прайс.
Кстати Накануне визита в Киев: Блинкен по телефону поговорил с Лавровым
Заметим, что визит Госсекретаря стал достаточно неожиданным, поскольку объявили о нем только накануне, 18 января.
Цель визита
В МИД отмечали, что Блинкен приедет в Киев по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Госсекретарь встретится с дипломатом, а также – с президентом Владимиром Зеленским.
Известно, что политики будут говорить о реализации комплексного пакета сдерживания агрессии России. Кроме этого, темой для обсуждения станет партнерство по безопасности, торговой, инвестиционной и других сферах.
Госсекретарь приехал в Украину, смотрите видео:
К слову, в Госдепе США поездку Блинкена называют "результатом интенсивных дипломатических переговоров с европейскими союзниками и партнерами по совместным действиям против российской угрозы Украине".
СМИ показали кадры, на которых госсекретарь США садится в самолет перед вылетом в Украину.
Затем Блинкен отправится в Берлин и Москву.
Уже 20 января Блинкен посетит Берлин. Там он встретится с главами МИД стран "трансатлантической четверки", в которую входят США, Германия, Франция и Великобритания.
Кроме того, 21 января Блинкег встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Политик призовет российскую сторону к деэскалации.
Вашингтон еще надеется на дипломатию. США хотят выяснить, действительно ли Россия готова рассматривать вопросы, связанные с безопасностью в Европе. Признаком серьезных намерений могло стать снижение численности сил у украинской границы.
Блинкен прилетел в Киев / Фото из твиттера Неда Прайса
Блинкен созвонился с Лавровым
Кстати, перед этим Блинкен провел телефонный разговор с Лавровым. Во время нее Госсекретарь подчеркнул, что США непреклонно привержены территориальной целостности и суверенитету Украины.
Предыдущий визит Блинкена
- Госсекретарь уже был с официальным визитом в Украине в мае 2021 года.
- Блинкен посещал Киев вместе со своей покровительницей Викторией Нуланд. Тогда говорили с украинскими властями о продвижении реформы, а также российской агрессии.
- Блинкен тоже встречался с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
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