Блинкен пригрозил России санкциями и присутствием на "восточном фланге"

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен пригрозил Москве санкциями. В то же время подчеркнул, что страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге".

Чиновник предупредил, что НАТО пойдет на такие шаги, если Россия усилит агрессию против Украины. Мол, в таком случае Альянс будет вынужден принимать соответствующие меры.

Обратите внимание Россия подготовила план действий против Украины, – Госдеп США

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон уже предупреждал российскую сторону о вероятных последствиях в случае обострения кризиса с Украиной. "Мы готовы принимать серьезные меры. В НАТО готовы усиливать свой восточный фланг", – отметил госсекретарь.

России грозят новые экономические санкции

Комментируя ситуацию на российско-украинской границе, государственный секретарь пояснил, что США "должны готовиться к любому развитию событий". Впрочем, лучше будет, если Киев и Москва таки урегулируют кризис. В этом, мол, могут помочь минские договоренности. Кроме этого, Блинкен заявил, что США будут готовы и к сильным экономическим ограничительным мерам против России. Ранее от введения таких санкций в стране отказывались.

Мы ясно дали понять: если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, мы отреагируем решительно,

– пригрозил он.

НАТО должно готовиться к различным сценариям

Как пояснил Блинкен, страны-члены НАТО не обладают конкретной информацией относительно намерений России. Но несмотря на это Альянс должен быть готов к любым мерам сдерживания, которые заставят Москву изменить курс. "Мы не знаем, принято ли решение о вторжении, но знаем о наращивании сил на случай, если это произойдет", – пояснил глава Госдепа. Он заверил, что США обсуждают это не только с союзниками и партнерами, но и непосредственно с Путиным.

Путин не хочет, чтобы Украину приняли в НАТО

Российский президент требует юридических гарантий о нерасширении альянса на восток, то есть не допустить членства Украины. Он дерзко заявил, что видит угрозу в учениях НАТО вблизи границ России.

Он обвиняет Запад в том, что там якобы "игнорируют законную российскую обеспокоенность в сфере безопасности". Именно этим политик хочет оправдать скопление военных сил у границ с Украиной.