Блинкен сомневается в искренности Китая в стремлении к миру в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о Китае и его позиции относительно полномасштабной войны в Украине. Он не верит в стремление КНР к миру.

Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ваном И в Нью-Йорке сказал, что сомневается в искренности Китая в стремлении достичь мира в Украине. Он также выразил обеспокоенность США по поддержке оборонно-промышленного комплекса России.

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Вашингтон может ввести санкции

В частности, Блинкен отметил, что такая позиция Китая "не складывается вместе" с разговорами и призывами Пекина о мире.

Он также отметил, что США могут ввести дополнительные санкции против Китая за такие действия.

Наше намерение не заключается в том, чтобы отделить Россию от Китая. Их отношения – это их дело,

– объяснил Блинкен.

В то же время он отметил, что в той степени, которой эти отношения предусматривают предоставление России того, что ей нужно для продолжения войны, это проблема для США и многих других стран, особенно в Европе.

По словам госсекретаря США, около 70 % станков и 90 % микроэлектроники, которые импортирует Россия для производства военной техники, в частности ракеты, боеприпасы и бронетехнику, поступает из Китая и Гонконга.