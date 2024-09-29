Ентоні Блінкен під час зустрічі з очільником МЗС Китаю Ваном Ї у Нью-Йорку сказав, що сумнівається у щирості Китаю у прагненні досягти миру в Україні. Він також висловив стурбованість США щодо підтримки оборонно-промислового комплексу Росії.

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Вашингтон може запровадити санкції

Зокрема, Блінкен зазначив, що така позиція Китаю "не складається докупи" з розмовами й закликами Пекіна про мир.

Він також наголосив, що США можуть запровадити додаткові санкції проти Китаю за такі дії.

Наш намір не полягає в тому, щоб відокремити Росію від Китаю. Їхні відносини – це їхня справа,

– пояснив Блінкен.

Водночас він зауважив, що тією мірою, якою ці відносини передбачають надання Росії того, що їй потрібно для продовження війни, це проблема для США та багатьох інших країн, особливо в Європі.

За словами держсекретаря США, близько 70 % верстатів і 90 % мікроелектроніки, які імпортує Росія для виробництва військової техніки, зокрема ракети, боєприпаси та бронетехніку, надходить з Китаю та Гонконгу.