Блинкен на встрече с Кулебой заявил, что Россия не использует газ как оружие
Источник:"Европейская правда"
В США считают, что поведение России в энергетической сфере еще не свидетельствует о пересечении ею крайней черты. Речь идет о вероятности использования Кремлем газа как оружия в гибридной войне.
По меньшей мере, об этом заявил глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Это произошло в Вашингтоне 10 ноября на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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Блинкен и Кулеба не сошлись во мнениях касаемо действий России на энергорынке
США: Россия пока не использует газ как оружие
В Вашингтоне 10 ноября глава Госдепа США Тони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели совместную пресс-конференцию. Среди прочего говорили о проблемах в энергетической сфере.
Примечательно, что мнения Блинкена и Кулебы не совпали по отношению к поведению России. Первый считает – пока нет оснований говорить, что Россия использует газ как оружие.
- Мол, США следят за ситуацией на энергетических рынках и действиями Кремля.
- И если Россия будет использовать газ как оружие, то будут и санкции.
- Однако пока Москва эту черту не пересекла.
Россия раньше уже использовали газ как оружие, и сейчас мы следим, не появятся ли признаки того, что она планирует это сделать снова. Как только Россия будет использовать газ как оружие, мы, а так же Германия, будем готовы на решительные шаги,
– заявил Блинкен.
Впоследствии он пояснил, что считает красной чертой полное прекращение транспортировки газа по территории Украины.
Украина не согласилась с позицией США
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с американским коллегой.
Мы считаем, что Россия уже использует газ как оружие,
– заявил он.
И добавил, что Украина ожидает от Вашингтона и Берлина "четких сигналов" о недопустимости энергетического шантажа со стороны Москвы.Обратите внимание: Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен подписали в этот же день Хартию стратегического партнерства Украина – США, которая на десятилетие определяет основные направления двусторонних отношений в ключевых областях.
Коротко о газовом кризисе 2021 года
- За несколько месяцев из-за нехватки газа в Европе цены на газ неоднократно взлетали до рекордных отметок.
- В этой ситуации Россия обещает увеличить поставки газа в Европу, но – через свой "Северный поток-2".
- К украинской же ГТС в Кремле озвучивается немало претензий.