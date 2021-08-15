Миссия была успешной, – Блинкен заявил, что США достигли главной цели в Афганистане

Энтони Блинкен заявил, что военным США удалось достичь своей приоритетной цели в Афганистане. Она заключалась в том, чтобы нейтрализовать угрозу терактов со стороны боевиков, виновных в трагедии 11 сентября 2001 года.

По словам госсекретаря США, военные его страны вошли на территорию Афганистана, чтобы наказать виновных в теракте 11 сентября 2001 года. Им удалось это сделать.

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Вот факты: мы вошли в Афганистан 20 лет назад, имея целью одну-единственную миссию, а именно разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября. И эта миссия была успешной,

– отметил Блинкен.

Байден не жалеет о своем решении

Джо Байден весной 2021 года принял решение вывести из Афганистана военных США. Сразу после этого активизировалась деятельность боевиков "Талибана". По состоянию на 15 августа они объявили, что контролируют всю территорию страны.

Президент США заявил, что не жалеет о своем решении. Байден убежден: "еще 1 или 5 лет военного присутствия США не имели бы значения, если афганские военные не могут удерживать свою страну".