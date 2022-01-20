Байден говорит, что в ближайшее время Украина не вступит в НАТО

Украине еще предстоит многое сделать в области развития демократии. А есть еще ряд других важных вещей.

Об этом говорил на пресс-конференции 19 января президент США Джо Байден. Так он отвечал на вопросы журналистов о перспективах вступления Украины в НАТО.

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Байден прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден убежден, что Украине предстоит еще много работы, пока она станет членом НАТО. Так что вряд ли это произойдет в ближайшее время.

Вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно,

– сказал Байден.

Глава Белого дома назвал причины:

Мол, Украина не выполнила все требования, необходимые для вступления в Альянс. Особенно в плане развития демократии и "других вещей".

Байден также подчеркнул, что для вступления в НАТО все члены Альянса должны единогласно поддержать страну-кандидата.

Однако, несмотря на такие заявления, Джо Байден не исключил, что в конце концов Украина станет членом Североатлантического альянса.

слова Байдена прозвучали и на фоне громкого январского обсуждения на международном уровне ультиматума России. Владимир Путин требует письменных гарантий, что НАТО не будет принимать новых членов – в частности, Украину и Грузию.

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