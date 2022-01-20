Байден говорит, что в ближайшее время Украина не вступит в НАТО
Источник:ютуб-канал Белого дома
Украине еще предстоит многое сделать в области развития демократии. А есть еще ряд других важных вещей.
Об этом говорил на пресс-конференции 19 января президент США Джо Байден. Так он отвечал на вопросы журналистов о перспективах вступления Украины в НАТО.
Самое важное Это будет катастрофа для России, – Байден рассказал, как планирует сдерживать Путина.
Байден прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО
Президент США Джо Байден убежден, что Украине предстоит еще много работы, пока она станет членом НАТО. Так что вряд ли это произойдет в ближайшее время.
Вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно,
– сказал Байден.
Глава Белого дома назвал причины:
- Мол, Украина не выполнила все требования, необходимые для вступления в Альянс. Особенно в плане развития демократии и "других вещей".
- Байден также подчеркнул, что для вступления в НАТО все члены Альянса должны единогласно поддержать страну-кандидата.
Однако, несмотря на такие заявления, Джо Байден не исключил, что в конце концов Украина станет членом Североатлантического альянса.Обратите внимание: слова Байдена прозвучали и на фоне громкого январского обсуждения на международном уровне ультиматума России. Владимир Путин требует письменных гарантий, что НАТО не будет принимать новых членов – в частности, Украину и Грузию.
Важно также знать, что:
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал России предоставить письменные ответы по "гарантиям безопасности".
- А президент Зеленский обсудил со Столтенбергом участие Украины в саммите НАТО в июне 2022 года.
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