"Часы Судного дня" показывают самый высокий уровень ядерной угрозы, чем когда-либо

Со времен холодной войны, а именно с 1947 года, Бюллетень ученых-атомщиков определяет степень ядерной угрозы в мире с помощью "часов Судного дня". В 2025 году их стрелки перевели ближе всего к ядерной полуночи за всю историю наблюдений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bulletin of the Atomic Scientists. Важно, что факторы, которые повлияли на решение ученых, не были новыми. Но мир делает мало, чтобы предотвратить угрозу ядерной катастрофы.

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Который час на "часах Судного дня" сейчас

28 января Бюллетень ученых-атомщиков провел пресс-конференцию в Институте мира США в Вашингтоне (округ Колумбия). Ученые определили, что в 2025 году мир находится ближе всего к ядерной войне, чем когда-либо.

Стрелки часов остановились за 89 секунд до полуночи. То есть у человечества есть чуть больше, чем минута, до необратимых процессов уничтожения.

Ученые объяснили свое решение. Во-первых, война России против Украины является большим источником ядерного риска. Кремль может применить "ядерное оружие в любой момент из-за необдуманного решения или из-за случайности и просчета". Во-вторых, есть напряженность на Ближнем Востоке, Тайване, в КНДР. В-третьих, стремительно меняется климат и пока что человечество не может остановить эти изменения. В-четвертых, искусственный интеллект могут использовать в военных целях. Наконец, в-пятых, есть потенциальное злоупотребление достижениями в биологической науке.

Интересно! Бюллетень ученых-атомщиков основали в 1945 году Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер. Посмотреть время на "часах Судного дня" онлайн в 2025 году можно здесь.

Что такое "часы Судного дня" (Doomsday Clock) и как они работают

Форму часов выбрали как наиболее доступную для понимания обычных людей. С помощью стрелок ученые ежегодно показывают, насколько мир под угрозой. Движение стрелок вперед символизирует международную напряженность, а назад – урегулирование процессов. Решение ученых всегда широко освещают в прессе, оно должно предостеречь мировых лидеров от опасных решений.

"Часы Судного дня" предупреждают общественность о том, насколько мы близки к уничтожению нашего мира с помощью опасных технологий, созданных нами самими. Это метафора, напоминание об опасностях, с которыми мы должны бороться, если хотим выжить на планете,

– сказали ученые.

За почти 80 лет существования часов нынешние 89 секунд – это самая высокая отметка. В 2023 году из-за войны в Украине и глобальных изменений климата стрелки перевели на 10 секунд вперед – до 90 секунд. Отметка 90 секунд осталась и в 2024-м.

В целом ученые двигали стрелки механизма более 20 раз. Например, когда США и СССР испытывали ядерное оружие, когда произошел "Карибский кризис", когда Америка развивала программу "Звездных войн", часы были ближе к полуночи. Но когда в 1991 году холодная война завершилась, стрелки показывали 23:40. Это была лучшая отметка за всю историю "часов Судного дня".