Россия не в той форме, чтобы вести мировые войны: есть ли риски новых конфликтов

По всему миру вспыхивают новые конфликты. Стало известно, что Йемен нанес ракетные удары по территории Израиля. За этой и другими схожими ситуациями может стоять Владимир Путин.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Николай Давидюк, добавив, что для российского диктатора очень важно "зажигать пожары" по всему миру. Однако на них должна быть реакция Запада, чтобы путинские проявления не имели такой силы.

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Что может изменить ситуацию в России

Важно, чтобы на территории страны-агрессора проходили протесты, чтобы потенциально новые страны начали обретать свою независимость. По мнению политолога, дестабилизация России должна стать ответом за смерти на разных континентах, которые провоцирует сегодня Путин.

Нужно, чтоб Россия перестала быть федерацией, а превратилась в 10 – 20 нормальных независимых государств. Если этого не произойдет, Путин будет дальше шантажировать мир и его уничтожать,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Сегодня задача Путина – расшатать Запад, в том числе из-за ситуации в Йемене. Этого он добивается вместе с Ираном. Такие российско-иранские игры направлены против Палестины и Израиля, на самом деле их главная цель – уничтожить мировой порядок.

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По мнению политолога, такой сценарий маловероятен. Ведь для этого должны существовать две равносильные большие силы, а Россия с Ираном таковыми не являются. Страна-агрессор может только предпринимать попытки начала таких войн и разжигать конфликты, но не более того.

Страна не в той экономической и военной форме, чтобы вести мировые войны. Все ее большие соседи больше, чем она. Евросоюз – в 5 раз, Индия и Китай – в 10, США – в 3 раза. Россия зажата со всех сторон,

– подчеркнул Давидюк.

Путин разжигает конфликты не только за границей, но и на своей территории. Примером является недавняя ситуация со штурмом аэропорта в Махачкале. Это может быть указанием диктатора, ведь толпе протестующих никто не мешал.

"Он вовлекает несистемных игроков таких как Йемен, у которых много своих проблем. Ведь Йемен – одна из беднейших стран на континенте. Вместо того чтобы бороться за свое государство они решили объявить войну Израилю, это платная история, которую Путин намеренно закрутил", – подытожил Николай Давидюк.

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