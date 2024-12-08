Россия потеряла ключевую зону влияния на Ближнем Востоке, – ЦПД
Страна-агрессор Россия потеряла ключевую зону влияния на Ближнем Востоке. В частности, включая логистические базы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Коваленко, руководителя ЦПД СНБО.
Смотрите также Есть высокая вероятность, что президент Сирии Башар Асад погиб, – Reuters
Потеря Россией ключевой зоны влияния на Ближнем Востоке
Андрей Коваленко указал, что основная причина фиаско России в Сирии – уничтожение кремлевским диктатором Путиным Пригожина и группы Вагнер как таковой. Он добавил, что именно Пригожин годами выстраивал систему влияния России на Ближнем Востоке и в Африке.
Сирия была ключом к Африке благодаря базам России и выхода флота в Средиземное море. Путин испугался и убил Пригожина, после чего вся система посыпалась,
– говорится в заметке руководителя ЦПД.
Кроме этого, Коваленко отмечает, что теперь роль России в Африке также будет ослабевать. По его словам, сейчас Москва пытается обвинять Иран в том, "что тот слил Сирию".
"Я вчера писал, что так называемая "ось зла" как карточный домик зашаталась и не является полноценным альянсом, а лишь клубом по интересам", – добавил Коваленко.
Он написал, что по мнению многих Россия теперь сконцентрирует силы для войны в Украине. "Они и так перегревают экономику для войны в 2025 году, но протянуть в долгую без непопулярной мобилизации они уже не смогут. И Сирия никак не влияет на способность России в нашей войне", – резюмировал Коваленко.