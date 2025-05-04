"Вооружить Украину до зубов": известный пастор опубликовал заявление о поддержке Киева

Пастор Марк Бернс в последнее время очень активен в отношении Украины. 3 мая он опубликовал очередное заявление о войне России против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Марка Бернса в Х.

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Как сторонник Трампа Бернс поддерживает Украину

Интересно, что заявление духовника Трампа завершают теги #SlavaUkraine #MAGA #UkraineRussiaWar.

Марк Бернс уже говорил, что Россия совершает преступления. Вначале он был целиком на стороне Трампа, который призвал "перестать финансировать бессмысленную войну". Но изменил свою позицию после визита в Бучу и Кривой Рог после очередной атаки на этот город. И смог изменить позицию Трампа.

В то же время Бернс продолжает риторику Трампа, мол, российские солдаты тоже погибают.

"Как у пастора, американца, сторонника MAGA Трампа с первого дня и человека Божьего, мое сердце разрывается от потери невинных жизней – более 5 000 украинских и российских солдат еженедельно – и я призываю мир объединиться в молитве и действиях, чтобы остановить это бессмысленное убийство. Я всегда заявлял, что поддержка Украины – это прежде всего Америка", – написал он.

Бернс подчеркнул, что "агрессивное присоединение России к БРИКС является прямой угрозой для американского доллара", экономики США и глобального лидерства Вашингтона.

Он понимает, что Путин не остановится на Украине: "Если мы не подведем черту в Украине, мы рискуем увидеть, как следующей упадет Молдова, потом страны Балтии, втягивая НАТО в полномасштабную Третью мировую войну. Мы не можем себе этого позволить. Время действовать уже настало".

Недавнее соглашение о модернизации F-16 в рамках нового украинско-американского партнерства в сфере минеральных ресурсов является критически важным шагом вперед. Мы должны вооружить Украину до зубов, но не для того, чтобы спровоцировать войну, а для того, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие и сдержать распространение тирании. Мир не приходит через слабость, он приходит через силу и решительность. Путь к миру проложен силой, единством и непоколебимой верой,

– подчеркнул пастор.

Напоследок он написал: "Помолимся за семьи погибших, за лидеров, которые принимают трудные решения, и за то, чтобы из пепла войны восстал справедливый мир. Пусть Бог благословит Украину, пусть Бог благословит Америку и пусть Бог дарует нам мудрость и мужество защищать свободу там, где ей угрожает опасность".

Андрей Ермак коротко ответил на эту публикацию.

"Спасибо американскому пастору Марку Бернсу за поддержку Украины", – написал он.

Напомним, Украина до лета может получить ЗРК Patriot из Израиля. Этот шаг невозможен без согласования с США.