Россия своей некомпетентностью создает долговременные угрозы для ЗАЭС, – запорожский депутат

Из-за действий так называемых российских руководителей Запорожская АЭС в течение 1,5 часов находилась без доступа к электроэнергии. Это лишь раз доказывает, что представителей страны-агрессорки не должно быть на стратегически важном объекте.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Он уверен, что некомпетентное управление Запорожской АЭС может помешать ее функционированию в будущем.

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Россия представляет угрозу для Запорожской АЭС

Само присутствие россиян на ЗАЭС является угрозой ее безопасности, поскольку от них можно ожидать любых непрогнозируемых действий. И несмотря на попытки наблюдателей МАГАТЭ повлиять на ситуацию, оккупанты не прекращают притеснения работников электростанции, отказавшихся подписывать контракты с Росатомом.

Несмотря на то, что российское военно-политическое руководство считает АЭС "своей" и даже назначает туда своих энергетиков, их действия и некомпетентное обращение с оборудованием создает риски для работы станции.

Что произошло на ЗАЭС на этой неделе За сообщением Энергоатома, российские ставленники на ЗАЭС заставили сотрудников использовать неправильную смазку для дизельной электростанции, которая снабжала ЗАЭС электроэнергией. Однако оказалось, что смазка российского производства при быстром нагревании пенится, из-за чего дизельные генераторы резервной электростанции вышли из строя. По мнению украинской энергокомпании, такие действия могут привести к деградации оборудования и систем, обеспечивающих работу АЭС.

"Угроза от неправильного использования станции и нарушения технического регламента – не в моменте. Последствия от неправильной эксплуатации ЗАЭС могут быть долговременными, ведь пострадавшее (от действий России – 24 Канал) критическое оборудование может выйти из строя в будущем, даже если оккупантов уже не будет на станции", – убежден Кирильчук.

Соответственно, даже не совершая теракта, Россия все равно представляет угрозу безопасности на ЗАЭС. В том числе и потому, что агрессор накапливает военную технику у энергоблоков станции, стремясь этим показать, что он здесь надолго.

Дмитрий Кирильчук о ситуации на ЗАЭС: смотрите видео

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