Украинцам дали советы, что нужно иметь на случай блекаутов
Источник:Oboz.ua
С наступлением морозов оккупанты могут активизировать атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Поэтому многие украинцы готовятся к блекаутам и возможным отключениям света.
Украинцам рекомендуют иметь некоторые вещи на случай отключения электроэнергии. Прежде всего, свечи и фонарики с запасом батарей.
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Список самых необходимых вещей во время блекаута
- Газовая или кемпинговая плитка для приготовления пищи. Это потребуется, если отключение будет длиться дольше нескольких часов.
- Запас воды – питьевой и технической. Можно запастись бутылками с водой или накапливать воду в баках.
- Переносное зарядное устройство для мобильного телефона и других устройств, которые могут быть полезны при чрезвычайной ситуации.
- Запас пищи. Лучше иметь консервированную пищу, которую можно долго хранить без холодильника.
- Лекарство и первая помощь. Важно всегда иметь при себе необходимые вам лекарства и небольшую аптечку с первой помощи.
- Радиоприемник на батарейках. Это позволит следить за новостями и информацией о ситуации в городе.
- Свечи и фонарики на батарейках – по несколько штук разных размеров.
Что нужно купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала
При этом важно иметь план действий при отключении света и регулярно проверять и обновлять запасы. И хранить все нужные вещи на видном месте.
Также следует соблюдать меры безопасности. В частности, не пользоваться свечами без присмотра и прочитать инструкцию других опасных вспомогательных вещей, к примеру к кемпинговой плитке.
Будут ли в Украине блекаутыМинистр энергетики Герман Галущенко ранее рассказал, что блекаут возможен только в 2 случаях: во время массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и в случае сильной непогоды.