Грозит ли Украине блэкаут: подробное объяснение экономиста

Российские оккупанты наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Из-за повреждений энергетической системы наша страна может оказаться в полном блэкауте.

Об этом 24 каналу сказал экономист Олег Пендзин. По его словам, в этой ситуации Украине важно получить от наших партнеров надлежащее оборудование, чтобы обеспечить сбережение энергоснабжения в собственной стране.

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Угрожает ли Украине блэкаут

Пендзин отметил, что неизвестно, как долго и насколько мощно Российская Федерация будет продолжать обстрелы критической инфраструктуры Украины.

В том виде, в котором сегодня существует энергетическая система Украины, я думаю, что блэкаута не будет,

– заявил экономист.

По его словам, с точки зрения поддержания стабильности работы генерации в этой ситуации чрезвычайно важно распределение электричества. Когда говорится о будущих проблемах с энергетической системой, следует понимать, что, согласно заявлениям руководства ДТЭК, есть большая проблема с трансформаторами, запчастями и агрегатами.

По мнению Пендзина, помочь здесь могут активные поставки нашими партнерами запчастей для быстрого восстановления критической инфраструктуры. Если это будет делаться, вполне возможно, что удастся по крайней мере снять часть проблем.

Пендзин сказал, угрожает ли Украине блэкаут и что нужно сейчас делать: смотрите видео

Что нужно делать для недопущения блэкаута

Пендзин отметил, что в Украине достаточно серьезно вырос спрос на передвижные генераторы, работающие на дизеле, то есть на двигателях внутреннего сгорания. Очевидно, с этим тоже нам стараются активно помочь.

Есть сегодня модель создания системы передвижных генераций, которые могли бы помешать блэкаутам в конкретных городах. То есть я понимаю, что сегодня готовятся разные варианты развития событий, и все-таки имею огромную надежду, что блэкаут удастся миновать,

– сказал экономист.

Он не поддерживает идею поиска возможностей выезда за границу, ведь это вызывает много осложнений. К тому же партнеры Украины также находятся в тяжелейшем состоянии по принятию беженцев. В этой ситуации нам гораздо интереснее и важнее получить от них надлежащее оборудование, чтобы обеспечить в собственной стране сохранение энергоснабжения.

По словам Пендзина, лучший выход из ситуации – обеспечить функционирование украинской системы. Чрезвычайно важно также параллельное обеспечение Украины противоракетной обороной, потому что маловероятно, что россияне успокоятся и прекратят таким образом давить на нашу власть с целью принуждения к так называемым переговорам.

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