США хотят помочь Украине справиться с блэкаутами: как именно

После российских обстрелов в Украине было введено отключение электроэнергии. Сейчас США хотят помочь нашей стране справиться с блэкаутами.

США обсуждают с союзниками и партнерами возможности обеспечения Украины спецтехникой в условиях продолжения нанесения Россией ударов по критической инфраструктуре. Об этом заявил спикер Минобороны США Патрик Райдер.

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Как США хотят помочь Украине справиться с блэкаутами

По словам Райдера, сейчас обсуждается поддержка в условиях блэкаутов, охвативших значительную часть страны.

Я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь,

– отметил спикер Минобороны.

Он подчеркнул, что рассматриваются, в частности, возможные поставки генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и прочего.

Грозит ли Украине блэкаут после ударов врага

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 каналу, что хотя повреждения значительны, но блэкаут Украине не грозит. По его словам, в английской системе событий – это полное отключение энергосистемы. Тогда она становится неуправляемой – она отключается, есть много техногенных аварий.

Впрочем, наша система на сегодняшний день абсолютно управляема, и происходящие отключения это отключения сознательные.

Отключение света в Украине

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что 12 стран готовы поставлять Украине энергетическое оборудование.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Кремль использует зиму как оружие, чтобы деморализовать людей. Однако украинцы остаются сильными, вопреки жестоким действиям российских захватчиков.

Мэр Киева не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи. В столице уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды. Также оборудовали пункты обогрева. В то же время, ожидается, что медицинские учреждения будут продолжать работать.

Кстати, 9 ноября во всех регионах Украины будут действовать веерные отключения света согласно графикам. Аварийные отключения пока не предусматриваются.

Максимум стабилизационных ограничений прогнозируют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

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