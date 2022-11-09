США хотят помочь Украине справиться с блэкаутами: как именно
Источник:"Укринформ"
После российских обстрелов в Украине было введено отключение электроэнергии. Сейчас США хотят помочь нашей стране справиться с блэкаутами.
США обсуждают с союзниками и партнерами возможности обеспечения Украины спецтехникой в условиях продолжения нанесения Россией ударов по критической инфраструктуре. Об этом заявил спикер Минобороны США Патрик Райдер.
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Как США хотят помочь Украине справиться с блэкаутами
По словам Райдера, сейчас обсуждается поддержка в условиях блэкаутов, охвативших значительную часть страны.
Я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь,
– отметил спикер Минобороны.
Он подчеркнул, что рассматриваются, в частности, возможные поставки генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и прочего.
Грозит ли Украине блэкаут после ударов врага
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 каналу, что хотя повреждения значительны, но блэкаут Украине не грозит. По его словам, в английской системе событий – это полное отключение энергосистемы. Тогда она становится неуправляемой – она отключается, есть много техногенных аварий.
Отключение света в Украине
- Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что 12 стран готовы поставлять Украине энергетическое оборудование.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Кремль использует зиму как оружие, чтобы деморализовать людей. Однако украинцы остаются сильными, вопреки жестоким действиям российских захватчиков.
- Мэр Киева не исключает, что столица в результате российских ударов может остаться без воды, света и связи. В столице уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды. Также оборудовали пункты обогрева. В то же время, ожидается, что медицинские учреждения будут продолжать работать.
- Кстати, 9 ноября во всех регионах Украины будут действовать веерные отключения света согласно графикам. Аварийные отключения пока не предусматриваются.
- Максимум стабилизационных ограничений прогнозируют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
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