В Донецке произошел блэкаут: почему в городе исчез свет
1 февраля 2024, 03:02Читати новину українською
Во временно оккупированном Донецке начались серьезные проблемы со светом. Некоторые районы там обесточены.
Поздно вечером 31 января во временно оккупированном Донецке произошел частичный блэкаут. Жителей призвали по возможности зарядить смартфоны, павербанки и фонарики.
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Почему в Донецке исчез свет
В соцсетях сообщают об обстреле подстанции в Донецке. По интернету уже распространяются кадры с места событий.
Очевидцы сняли пожар: смотрите видео
На видео можно увидеть, что во временно захваченном россиянами украинском Донецке очень темно. Вдали также видно зарево от пожара.
Местные каналы заявили о проседании напряжения. Из-за этого в некоторых районах города вообще исчез свет.
Ранее блэкаут произошел в Крыму
- Жители Крымского полуострова, который тоже находится под оккупацией, недавно также столкнулись с отсутствием энергоснабжения. Еще в Крыму были проблемы с мобильной связью.
- Блэкаут произошел сразу в нескольких городах и поселках. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук прокомментировал этот инцидент 24 Каналу.
- Он посоветовал российским оккупантам привыкать к блэкаутам. По его мнению, в Крыму проблем со светом будет становиться все больше, ведь захватчики превратили полуостров в милитарный хаб и используют его в войне против Украины. Эти блэкауты будут создавать проблемы для российских военных объектов.