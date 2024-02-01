В Донецке произошел блэкаут: почему в городе исчез свет

Во временно оккупированном Донецке начались серьезные проблемы со светом. Некоторые районы там обесточены.

Поздно вечером 31 января во временно оккупированном Донецке произошел частичный блэкаут. Жителей призвали по возможности зарядить смартфоны, павербанки и фонарики.

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Почему в Донецке исчез свет

В соцсетях сообщают об обстреле подстанции в Донецке. По интернету уже распространяются кадры с места событий.

Очевидцы сняли пожар: смотрите видео



На видео можно увидеть, что во временно захваченном россиянами украинском Донецке очень темно. Вдали также видно зарево от пожара.

Местные каналы заявили о проседании напряжения. Из-за этого в некоторых районах города вообще исчез свет.

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