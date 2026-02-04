На ТЭС "все горит, все моргает": на Забайкалье произошел блэкаут при -27

На российском Забайкалье произошел блэкаут при морозе -27. Массовое отключение электричества произошло в Чите из-за аварии на ТЭС.

В темноте – по меньшей мере полгорода. В сети публикуют видео с местной ТЭС, передает 24 Канал.

Смотрите также Перенести войну на территорию агрессора: сколько процентов украинцев поддерживают удары по России

Что произошло на ТЭС в Чите?

Директор "Читинской генерации" Чебыкин заявил, что никаких взрывов трансформатора на ТЭС не было.

Ситуация в Чите: смотрите видео

На месте, по его словам, работают ремонтные бригады, но вот информации о причинах аварии и сроках ремонта не предоставил.

Чебыкин не забыл уточнить, что на станции якобы "исправно сработала аварийная система".

Авария на ТЭС в Чите: смотрите видео

Между тем часть читинцев жалуется, что вместе с электричеством исчезло и отопление.

Они и публикуют видео с места происшествия.

Там все горит, там все моргает,

– демонстрирует россиянин ситуацию на ТЭС.

Блэкаут на Чите: смотрите видео

Взрывы в России: последние новости