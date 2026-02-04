В темноте – по меньшей мере полгорода. В сети публикуют видео с местной ТЭС, передает 24 Канал.
Что произошло на ТЭС в Чите?
Директор "Читинской генерации" Чебыкин заявил, что никаких взрывов трансформатора на ТЭС не было.
Ситуация в Чите: смотрите видео
На месте, по его словам, работают ремонтные бригады, но вот информации о причинах аварии и сроках ремонта не предоставил.
Чебыкин не забыл уточнить, что на станции якобы "исправно сработала аварийная система".
Авария на ТЭС в Чите: смотрите видео
Между тем часть читинцев жалуется, что вместе с электричеством исчезло и отопление.
Они и публикуют видео с места происшествия.
Там все горит, там все моргает,
– демонстрирует россиянин ситуацию на ТЭС.
Блэкаут на Чите: смотрите видео
