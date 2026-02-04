У темряві – щонайменше пів міста. У мережі публікують відео із місцевої ТЕС, передає 24 Канал.

Дивіться також Перенести війну на територію агресора: скільки відсотків українців підтримують удари по Росії

Що сталося на ТЕС у Читі?

Директор "Читинської генерації" Чебикін заявив, що ніяких вибухів трансформатора на ТЕС не було.

Ситуація у Читі: дивіться відео

На місці, за його словами, працюють ремонтні бригади, але от інформації про причини аварії та терміни ремонту не надав.

Чебикін не забув уточнити, що на станції нібито "справно спрацювала аварійна система".

Аварія на ТЕС у Читі: дивіться відео

Тим часом частина читинців бідкається, що разом з електрикою зникло й опалення.

Вони й публікують відео з місця події.

Там все горить, там все моргає,

– демонструє росіянин ситуацію на ТЕС.

Блекаут в Читі: дивіться відео

Вибухи у Росії: останні новини