Про це пишуть місцеві телеграм-канали та "РИА Новини"

Що відомо про вибух у Росії?

У середу, 4 лютого, стався масштабний та яскравий інцидент на станції Кочетівка-2 у місті Мічурінськ Тамбовської області Росії. За попередніми даними, вантажний склад з бензином зійшов з рейок. Після цього загорілися щонайменше 5 цистерн із паливом.

Очевидці повідомляють про гучні вибухи та густий чорний дим, який видно з чималої відстані.

У російські залізниці підтвердили сходження вагонів і пожежу, зауваживши, що на місце події уже направлено пожежні та ремонтні потяги.

Внаслідок інциденту рух залізничного транспорту через станцію повністю припинено.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас очікуються затримки деяких потягів.

Причини аварії з'ясовуються.

