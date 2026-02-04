Про це пишуть місцеві телеграм-канали та "РИА Новини"
Що відомо про вибух у Росії?
У середу, 4 лютого, стався масштабний та яскравий інцидент на станції Кочетівка-2 у місті Мічурінськ Тамбовської області Росії. За попередніми даними, вантажний склад з бензином зійшов з рейок. Після цього загорілися щонайменше 5 цистерн із паливом.
Очевидці повідомляють про гучні вибухи та густий чорний дим, який видно з чималої відстані.
У російські залізниці підтвердили сходження вагонів і пожежу, зауваживши, що на місце події уже направлено пожежні та ремонтні потяги.
Внаслідок інциденту рух залізничного транспорту через станцію повністю припинено.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас очікуються затримки деяких потягів.
Причини аварії з'ясовуються.
Де в Росії нещодавно чули звуки вибухів?
Ввечері 3 лютого у російському Бєлгороді було неспокійно. Місто опинилось під ракетним ударом. Після того як вибухи затихли, мешканці Бєлгорода і сусідніх населених пунктів виявили, що в них немає ані світла, ані води. Також місцеві скаржаться на перебої зі зв'язком.
У Краснодарському краї Росії 1 лютого оголосили загрозу ударів дронів, після чого пролунало близько 10 вибухів. За словами росіян, їхня ППО збивала буцімто українські дрони. Згодом стало відомо, що у Слов'янську-на-Кубані вибило кілька вікон в багатоповерхівці, а на хуторі Трудобеліківському уламки дрона впали біля приватного будинку.
За даними Генштабу ЗСУ, у Воронезькій області було уражено нафтобазу. На об'єкті виникла пожежа й піднявся густий дим після атаки.