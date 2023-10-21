Возможный блэкаут в Украине: что обязательно нужно иметь украинцам

Украинцы готовятся к вероятным блэкаутам. Ведь есть вероятность, что Россия снова будет наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Военный в отставке и теперь инструктор по выживанию Игорь Молодан в эфире национального телемарафона рассказал, как готовится к зиме. Об этом пишет 24 Канал.

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Что нужно иметь украинцам перед возможными блекаутами

Прежде всего Игорь Молодан советует те средства, не требующие электроэнергии, могут задержать тепло и помогут согреться несмотря на то, есть топливо или дрова или нет. К таким вещам относятся: спальные мешки, одеяла, закрывающиеся как кокон, теплые вещи, в которых можно "перезимовать".

Также эксперт по выживанию поделился, как сам готовится к следующей зиме. В частности, себе он приобрел в частный дом солнечную панель, инвертор и аккумулятор. Он подтвердил, что подобные вещи никогда не окупятся, однако отметил, что это исключительно для комфорта. Людям, проживающим в частных домах, он советует купить хотя бы генератор, если позволяют финансы. Но вещь, которая точно пригодится, если нет печи и стоит недорого – мангал, на котором можно приготовить еду.

Учитывая безопасность, для квартир список вещей для комфорта меньше. К примеру можно приобрести автомобильный аккумулятор или инвертор, чтобы заряжать гаджеты.

Он отметил, что безопасность превыше всего, поэтому никаких буржуек и генераторов в квартирах быть не может. Также он напомнил регулярно проветривать помещение в случае использования газовых приборов.

Будет ли в Украине блекаут в этом году