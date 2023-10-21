Возможный блэкаут в Украине: что обязательно нужно иметь украинцам
Украинцы готовятся к вероятным блэкаутам. Ведь есть вероятность, что Россия снова будет наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Военный в отставке и теперь инструктор по выживанию Игорь Молодан в эфире национального телемарафона рассказал, как готовится к зиме. Об этом пишет 24 Канал.
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Что нужно иметь украинцам перед возможными блекаутами
Прежде всего Игорь Молодан советует те средства, не требующие электроэнергии, могут задержать тепло и помогут согреться несмотря на то, есть топливо или дрова или нет. К таким вещам относятся: спальные мешки, одеяла, закрывающиеся как кокон, теплые вещи, в которых можно "перезимовать".
Также эксперт по выживанию поделился, как сам готовится к следующей зиме. В частности, себе он приобрел в частный дом солнечную панель, инвертор и аккумулятор. Он подтвердил, что подобные вещи никогда не окупятся, однако отметил, что это исключительно для комфорта. Людям, проживающим в частных домах, он советует купить хотя бы генератор, если позволяют финансы. Но вещь, которая точно пригодится, если нет печи и стоит недорого – мангал, на котором можно приготовить еду.
Учитывая безопасность, для квартир список вещей для комфорта меньше. К примеру можно приобрести автомобильный аккумулятор или инвертор, чтобы заряжать гаджеты.
Он отметил, что безопасность превыше всего, поэтому никаких буржуек и генераторов в квартирах быть не может. Также он напомнил регулярно проветривать помещение в случае использования газовых приборов.
Будет ли в Украине блекаут в этом году
- В ГУР предупреждали, что Россия снова планирует погрузить украинцев во тьму. Однако министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что в этом году Украина гораздо лучше подготовлена к атакам России по энергетическим объектам, чем в прошлую зиму. В то же время он отметил, что ситуация будет зависеть от массированности вражеских ударов по энергосистеме.
- Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что продолжительность и количество отключений электроэнергии будет зависеть от обстрелов и погодных условий. Так что если погодные условия будут более суровыми, чем в прошлом, то отключение света, вероятно, будут длиннее, а если зима будет теплее, то наоборот.
- Жителям многоквартирных домов, не имеющих возможности организовать индивидуальное отопление, эксперты советуют утеплить двери, окна и балконы в квартире.