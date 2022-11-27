Следующая неделя может быть очень тяжелой: какие запасы просят сделать украинцев

С приближением зимы Россия все чаще наносит массированные ракетные удары по Украине, которые несут не только разрушения, но и приводят к блекаутам в государстве. Прогнозируют, что следующий такой удар страна-террористка может нанести уже на следующей неделе.

Следовательно, чем более критичными могут быть повреждения энергетической инфраструктуры, тем более продолжительным может быть блекаут. Именно поэтому украинцы просят сделать запасы.

На следующей неделе могут быть новые обстрелы и блекауты, – Арахамия

Власти и экстренные службы готовятся

В настоящее время экстренные службы Украины и органы власти прорабатывают различные сценарии на случай очередного массированного удара. В частности:

проводят много тренировок,

отрабатывают действия энергетиков и критической инфраструктуры.

Каждый знает, что делать. Мы готовимся. Готовятся военные,

– сообщил Давид Арахамия.

Украинцев призывают делать запасы

Вместе с тем, Давид Арахамия призвал готовиться к возможным длительным отключениям света каждого украинца. Например, стоит:

сделать запас воды и пищи длительного хранения,

зарядить телефоны и павербанки,

узнать, где ближайшие "Пункты несокрушимости" .

Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Мы обязательно выстоим, победим и заставим Россию за все заплатить,

– написал глава фракции "Слуга народа".

Возможность новых массированных ракетных обстрелов

Отметим, что в воздушных силах ВСУ также считают, что, вероятно, на следующей неделе Россия нанесет очередной ракетный удар по Украине. Более того, такая периодичность может сохраняться.

Также о вероятности такой атаки рассказали в разведке МО Украины. Там заявили, что, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели .

Однако и в ГУР МО, и в Воздушных силах считают, что запасы высокоточного оружия в России действительно истощены.

К теме – сколько ракет Россия выпустила по Украине 23 ноября: смотрите видео