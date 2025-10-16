.

С наступлением холодов Россия вернулась к своему плану – утопить Украину в блэкауте. Но у нас тоже есть мощности для ответных ударов по энергетическим и нефтеперерабатывающим возможностям врага.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко рассказал, какую роль в этом могут сыграть ракеты "Фламинго" и Tomahowk. Также оценил планы россиян на фронте и угрозу переведения армии Беларуси в боевую готовность.

Tomahawk для Украины: почему паникует Кремль

Если Соединенные Штаты передадут Украине ракеты Tomahawk, каким может быть их количество, какие первые объекты на территории России нас будут интересовать и с чего мы будем их запускать? На фоне возможной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в пятницу, заявления Егора Чернева о возможных ограничениях и сообщений Financial Times, что США уже несколько месяцев помогают в ударах по российской энергетике, могут ли партнеры ограничить цели?

В каком количестве – это будет относительно. Можно много обсуждать, дадут ли их нам вообще. Мы уже исходим из того, что нам их дадут.

Отдельно встает вопрос, что это за ракеты и какую они имеют дальность. По разным данным, примерно они могут лететь до 2000 километров. Конечно, они могут нести и ядерное оружие. Поэтому их передача может восприниматься как передача носителей ядерного оружия, а не просто ракет.

Потом есть вопрос, с чего их запускать. Основные носители Tomahawk – это корабли и подводные лодки, которых у нас нет.

Вчера я видел в сети фото, где вроде бы американцы показали пусковую установку, спроектированную на автомобили. Я думаю, это не просто так, потому что после разговора о Tomahawk все начали спрашивать, с чего их запускать.

Реально наземных установок "старых Gryphon" нет – их уничтожили после того, как между Соединенными Штатами и Советским Союзом во времена Горбачева подписали соглашение о сокращении ракет средней дальности. И после этого сделали новые установки – "Typhon", если я не ошибаюсь. Их очень мало, они в очень ограниченном количестве, они есть только в Соединенных Штатах и совсем немного. Стоит вопрос, как мы будем запускать эти ракеты, если нам их даже предоставят.

Мы исходим из того, что это обычные крылатые, а не баллистические ракеты, разработки 1970 – 1980-х годов. Их сбивают легче, чем баллистические.

Сначала нужно решить, с чего мы их запускаем. Когда эти вопросы выяснены: что нам их передали, с чего запускать, как они летят и как проходят противовоздушную оборону противника, тогда переходим к следующему этапу. А это количество ракет: какое будет эффективным, а какое неэффективный.

С моей точки зрения, если говорить об эффективности, минимум должно быть от 200 ракет.

Если нам передают до 50 ракет, о чем сейчас сообщают в СМИ как о возможной первой партии, то она глобально ничего не изменит? В то же время россияне говорят, что это для них приравнивается к ядерной угрозе. Почему они так сильно боятся этих Tomahawk?

Трактовать можно по-разному. По факту нам передают носитель ядерного оружия, и россияне могут расценивать это именно так: останется передать боеголовку, которую можно установить, а носитель уже есть.

То есть не зря они волнуются?

Фактически это будут лучшие ракеты, которые мы имеем. Если говорим о крылатых ракетах с дальностью до 2000 километров, в зоне их радиуса оказываются серьезные объекты, в частности ядерные объекты России. Мы это понимаем, и не зря россияне говорят, что для них это серьезная угроза.

В Украине сейчас нет серийного оружия с такой дальностью и таким носителем боевой части, которая могла бы наносить мощные удары по различным целям, в частности по ядерным объектам России. Поэтому россияне и волнуются, и это порождает как минимум вопросы к Соединенным Штатам.

В то же время возможны геополитические последствия. Россия намерена передавать вооружение странам из своей сферы влияния: Ирану, чтобы изменить баланс на Ближнем Востоке, Северной Корее, с которой у них тесные отношения. Мы не знаем, о чем они договариваются.

В целом последствия такой передачи могут быть серьезными, потому что это уже не самолеты F-16, а серьезные ракеты. И они не самые мощные в арсенале Соединенных Штатов.

Когда мы решим все вопросы, как их запускать, как перевозить и с каких платформ применять, дальше встает вопрос количества.

Если говорится о 50 ракетах и на этом все, это поможет, но не создаст нам паритета с Россией. В начале полномасштабной войны Россия выпустила более шести тысяч различных ракет, а мы говорим о от 50 до 100.

Нужно комплексное применение вооружений, а не только Tomahawk. Постепенно по 50 в месяц – это хорошая цифра, но если в целом 50, то это плохо. Если будет 50 ATACMS в месяц и 50 Tomahawk, это еще лучше, потому что баллистические ракеты надо применять вместе с крылатыми.

Все зависит от количества и дальности. Первоочередные объекты будут определяться замыслом наших Вооруженных Сил. Фактически под поражением оказывается вся европейская часть России, но у них очень сильная противовоздушная оборона.

Какие именно цели будут выбирать, определять Генеральный штаб и Ставка Верховного Главнокомандующего. Если говорить о радиусе поражения 2000 километров, то почти вся европейская часть России, где расположено большинство важных объектов, попадает в зону действия этих ракет.

Когда будет серийное производство ракет "Фламинго"?

Теперь о нашем вооружении. Можем ли рассчитывать на серийное производство ракеты "Фламинго", чтобы иметь ежемесячно собственный ресурс и не зависеть от Америки, хотя бы 50 ракет? По заявленным характеристикам речь идет о дальности до 3000 километров. По вашему мнению, может ли "Фламинго" стать нашим оружием, которое заменит западные образцы, чтобы мы полагались только на себя?



У меня нет информации о готовности "Фламинго" к серийному производству. Знаю, что она дальше проходит испытания. Было несколько пусков, которые относительно можно назвать успешными, но они не летели на 3000 километров и даже не достигали половины этой дальности.

Где-то ракета прилетала, что-то поражала, где-то было отклонение. Это не значит, что она плохая. Такой путь у ракет: я не знаю ни одной в мире, которая с первых пусков приходит точно в точку.

Насколько помню, Tomahawk разрабатывали 10 или 15 лет, прежде чем они стабильно начали нормально летать. Поэтому ожидать, что "Фламинго" полетит уже на следующий день, нельзя, но работать в этом направлении точно нужно.

Станет ли она нашим основным видом оружия? Это не самая передовая ракета. Она частично скопирована с некоторых советских образцов. Она должна быть у нас, но надо двигаться к передовым технологиям и разрабатывать что-то более новое и эффективное.

Поэтому еще раз: нет информации, что она уже стала серийной. Я думаю, сейчас проведут испытания, и если она покажет хотя бы относительную эффективность, тогда уже встанет вопрос о серийном производстве.

Насколько реальна угроза повторного наступления из Беларуси?

Стоит ли ожидать угрозу со стороны Беларуси? На днях появилась информация, что Александр Лукашенко поручил перевести белорусскую армию в высшую степень боевой готовности. Что это может означать для Украины, а, возможно, и для всей Европы?

Сейчас у нас нет информации о непосредственной угрозе со стороны Беларуси, но мы находимся в состоянии войны. Они предоставили право на размещение военных баз России, а Москва заявляет о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

Конечно, когда эта страна объявляет о переводе войска в полную боевую готовность, для нас это является угрозой. Поэтому мы должны реагировать: по меньшей мере наши подразделения, прикрывающие границу со стороны Беларуси, также следует перевести в полную боевую готовность.

Сказать, что там на сто процентов есть угроза, оснований нет. Нет информации, что белорусская армия готова перейти границу.

Намерения могут быть, все может произойти, но на данный момент разведка, по меньшей мере нашего комитета (парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, – 24 Канал), такой информации не предоставляла.

Где Россия будет наступать этой зимой?

Если говорить о планах России на эту зиму: где наиболее вероятное наступление, на каких городах и объектах они сосредоточатся и какие цели остаются первоочередными?

Если говорить о стратегических целях России, начиная с 2023 и в 2024 году, они не изменились. В 2022 году их целью была вся Украина, но после поражений с 2023-го они модернизировали планы до Донецкой и Луганской областей.

Они и в дальнейшем будут пытаться захватить эти территории. Эта зима не будет исключением. Основные боевые действия будут разворачиваться на Донецком направлении, на Донецком фронте.

Речь о направлениях Константиновка – Краматорск и Покровск. Они будут пытаться создать условия для окружения и заставить нас отойти на другие рубежи.

Отдельно угрожающим является направление поселка Покровское, Запорожское направление: мы видим определенное сосредоточение российских войск. Но ключевым для них остается Донецкое направление, потому что цель – полностью захватить эти территории в административных границах.

Какова вероятность блэкаутов в России и в Украине

Можно ожидать продолжения ударов по объектам энергетики и нашей железной дороге. В то же время в этом году мы отличаемся от 2022-го тем, что отвечаем. На фоне отключений в Белгороде: удастся ли Украине избежать блэкаутов этой зимой, готовимся ли мы к этому, возможны ли отключения в России и кто больше страдает от энергетической войны?

Будут ли блэкауты? Я думаю, они будут однозначно, потому что россияне уже четвертый год выбивают нашу энергетику, а мы пытаемся чинить. Здесь вопрос больше не в поставках или выработке электричества, потому что даже президент говорил, что у нас есть альтернатива – закупка электричества за рубежом.

Даже если будут остановлены наши генерирующие мощности, например, ядерные электростанции, россияне понимают последствия ударов именно по АЭС. Поэтому они бьют по трансформаторным, распределительным подстанциям, которые не дают электричеству проходить дальше.

Если в 2022 – 2023 годах они уничтожали крупные генерирующие объекты типа ГЭС и ТЭС большими ракетами, то сейчас пошли другим путем: пытаются бить по распределительным трансформаторным станциям с помощью дешевых дронов, которых могут запускать по 700 – 800, и поражать трансформаторы.

Это очень дорого ремонтировать: трансформаторы надо где-то находить, заменять, устанавливать, восстанавливать.

Ко всему не подготовишься, но мы готовимся там, где можем: укрепляем, защищаем небо. Погода усложнит перехват дронов: низкая облачность позволяет "Шахедам" идти в облаках. Армейская авиация работает хуже, потому что ей нужен визуальный контакт для поражения целей.

Россия может делать блэкауты и будет делать: это влияние на население и попытка остановить работу оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры.

Кому это выгоднее? России. Сделать блэкаут в России нам гораздо сложнее, чем им в Украине. Во-первых, из-за наличия у них средств поражения: они могут наносить удары по нашим объектам ракетами. Во-вторых, из-за размера и устойчивости их энергосистемы и территории. Пройти противовоздушную оборону до Киева им легче, чем нам до Москвы.

Если и возможны блэкауты в России, то скорее в приграничных городах вроде Белгорода или в провинциальных центрах, которые они будут пытаться быстро восстанавливать. Зато они, к сожалению, могут бить по крупным украинским городам, например Днепр, Харьков, Киев. Их возможности здесь больше, и это им выгоднее.

Мы сдерживали их в прошлом году ударами по НПЗ: когда они почувствовали проблемы с топливом и нефтепродуктами. Считаю, нам стоит не столько пытаться устраивать блэкаут, сколько влиять на их энергетические системы и нефтеперерабатывающие заводы. Здесь у нас больше шансов, чем пытаться “тушить свет”.

Дональд Трамп настаивает на переговорах и говорит, что у Владимира Путина еще есть шанс договориться, хотя он не выглядит готовым. Возвращаясь к энергетике: выгодно ли нам договориться хотя бы на зиму не бить по энергетическим объектам, чтобы пройти этот период без блэкаутов? Как вы думаете?

Это должна решать прежде всего Ставка Верховного Главнокомандующего, потому что они видят всю информацию на сто процентов: какие у нас есть возможности для нанесения ударов, какую помощь дают партнеры, какие средства ПВО нам обещают на зиму и что есть в России.

Мы уже имели договоренности неформального характера: никто за стол переговоров не садился, но они определенное время прекращали бить по нам, а мы по ним. Прошлую зиму фактически прошли на таких условных договоренностях, когда мы не уничтожали их нефтепереработку, а они нашу энергетику.

Я считаю, если есть возможность сделать так, чтобы россияне не били по нашей энергетике, это надо делать, потому что от этого зависит гражданское население.

Одно дело: сражаться на поле боя, и там наши воины это делают. Другое дело: гражданские люди, дети, пожилые люди, которые будут страдать от ударов. Если есть возможность так сделать, конечно, нужно это делать.

Увеличение военного бюджета: каков план России в отношении Европы?

У вас есть информация о подготовке России к более масштабному конфликту на Европейском континенте, возможно, при поддержке других государств – Китая, КНДР, Ирана?

У нас есть информация от наших разведок, большая часть из нее закрыта. Из выводов, которые можно озвучить:

Россия точно планирует до 2030 года развивать свои возможности. Есть данные, что они выделяют крупнейший в истории России бюджет на вооружение и боевую технику – более 700 миллиардов долларов до 2030 года. Разведка также отмечает, что это делается для возможности вести боевые действия в Европе.

Если бы Россия тогда просто захватила Украину, боевые действия в Европе уже были бы. Под угрозой оказались бы страны Балтии, Польша, о Молдове и говорить не приходится – ее захватили бы сразу. Я думаю, это были бы первые дни после падения Николаева и Одессы.

И без британской разведки понятно: стратегически Россия будет пытаться вернуть в сферу своего влияния всю Восточную Европу, которая когда-то принадлежала к сфере влияния Советского Союза. Ранее, собирая свою империю, они создавали СССР как союз формально независимых государств и сейчас считают это большой ошибкой. Далее они хотят делать страны частями своей федерации, чтобы не повторился крах, как с СССР.

Они это имеют в планах, изучают историю. Может звучать нереально, но они в это реально верят и за это воюют – чтобы вернуть империю и земли, которые когда-то были под их влиянием.

Вероятность перемирия и что будет дальше

Если представить, что через неделю или месяц состоятся переговоры, и Путин согласится остановить боевые действия на фронте и перестанет бить по гражданским городам или даже объявит о завершении войны, что делать нам? Продолжается ли в Украине мобилизация и обсуждаются ли сценарии действий после возможного завершения войны?

Сказать, что именно на комитете как на органе мы прямо обсуждаем такие моменты – нет. Но между собой говорим, и все понимают: если завтра перемирие, это не будет означать сразу стоп военное положение и стоп мобилизация. С моей точки зрения, так точно не будет, потому что Россия никуда не денется.

Представим: завтра перемирие, все остановились по линии фронта. Мы всех освободим? Россия всех не освободит. Она только дождется и снова нападет, пока мы будем демобилизовать людей.

Я думаю, это будет постепенный процесс. Сначала – возможно увольнение тех, кто служит дольше всех. На их место кто-то должен стать и дальше защищать. В этом процессе мы будем определенное и не короткое время, и все должны это понимать.

У нас особого выбора нет. Есть вариант принять неправильные популистские решения и проиграть войну. А есть серьезные решения на выживание страны в перспективе – они требуют непопулярных шагов. Популярное сейчас – демобилизация, увольнение из армии, открытие границ. Это все ведет лишь к быстрой победе России.

О непопулярных решениях. Военнослужащий Денис Ярославский предлагает мобилизовать парней 16 – 18 лет и формировать из них новую армию, чтобы через пять лет получить подготовленных военных. Фактически речь идет о полном обновлении армии и замене тех, кто служит уже 10 – 11 лет. Как вы относитесь к такой идее? От 16 до 18 лет – то есть с 16 лет начинать мобилизацию?

Людей много – мнений много, поэтому надо слушать их обоснования. Нам бы для начала обеспечить мобилизацию и освоить ресурс, который есть сейчас. Об этом и надо думать: у каждого свое мнение.

Какой должна быть армия после войны?

Надо исходить из необходимой численности. Наша армия однозначно будет больше, чем до войны. До войны было около 250 тысяч. После войны, особенно в начале, армия останется большой. Возможно, уволят раненых или отдельные категории...

Учитывая то, что вдоль границы и на нашей территории у россиян стоит около 700 тысяч, плюс большие резервы в России, армия Украины может быть не менее 800 тысяч – если сможем. Дальше все будет зависеть от решений: если россияне будут отходить и будут политические договоренности, будем корректировать численность – уменьшать или увеличивать.

Никто не знает формат наверняка: возможно, европейцы будут платить средства, и мы сможем содержать контрактную армию с очень высокими зарплатами, "в миллион", и люди сами пойдут служить в мирное время.

Но точно известно одно: армия должна быть значительно больше, чтобы в любой момент отразить угрозу со стороны России.

Двести тысяч уже не будет. Из-за армии на 200 тысяч мы потеряли 7% территорий с 2014 года. 11% – в 2022 году за февраль – май, и лишь около 1% – когда армию уже сформировали за почти три года. Они пошли нахрапом, мы потеряли много, потому что не были готовы: армия на 200 тысяч не была мобилизована и не смогла удержать территории. Такое они могут повторять постоянно.

Итак, нам нужна большая армия, чтобы не позволять новых захватов, потому что отвоевать в современной войне очень трудно. Будет ли она контрактной или мобилизационной – зависит от условий. Если будут нормальные зарплаты, люди пойдут. Если увидим, что этого не хватает, придется возвращать срочную службу, которая постоянно будет готовить мобилизационный ресурс.

А сейчас вопрос возвращения к срочной службе обсуждается?

Мы об этом говорим, но вопрос формального возвращения пока не стоит. Я бы такую инициативу поддержал. У нас есть много тыловых должностей: блокпосты, охрана частей и складов. Молодые люди могли бы проходить срочную службу без участия в боях, учиться стрелять, защищать страну и охранять объекты – то, что сейчас делают мобилизованные, которые могли бы помогать на поле боя.

Я не вижу ничего плохого в срочной службе, если обеспечить нормальные условия и оставить участие в боях только по желанию. Это дало бы положительный эффект. Но об этом мало думают, потому что это непопулярное решение.