"Кинули" актеры и друг: блогер Волошин нашел объяснение для отобранного у ребенка айфона

Украинский блогер Александр Волошин Попал в скандал из-за своей выходки с айфоном. Он сначала подарил его своей юной поклоннице и сразу попытался отобрать. Сам Волошин говорит, что его "подставили" и вроде бы сценка была постановочной.

Волошин уверяет, что женщина и ребенок на видео – это актеры. Вроде бы в ситуации его подставил собственный друг, поскольку блогер не ожидал, что подаренный айфон не будут отдавать.

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Мама и дочь – это актеры, – Волошин

Мама и дочь – это актеры, может сами внимательно посмотреть видео и увидеть реакцию девочки, не было на самом деле никакой грусти или обиды, слез,

– пояснил блогер.

Актеров для "постановки" Волошину нашел друг, которого блогер и упрекает. Знакомый, мол, настаивал именно на этих кандидатурах.

Волошин говорит, что это – личный айфон

Волошин говорит, что требовал, чтобы ему отдали телефон, потому что он был его собственным. Однако при этом на самом видео блогер уверяет, что это – реквизит.

В коробке был мой личный телефон со всеми моими данными о бизнесе, моим контентом, моими наработками и так далее,

– убеждает Волошин.

Его друг, считает блогер, подставил его и "перекупил" актеров.

Что известно о скандале с блогером Волошиным:

Скандальное видео, которое разошлось сетью, опубликовала мама девочки.

На кадрах видно, что блогер сначала дарит айфон, а потом начинает его отбирать.

При этом он ведет себя достаточно агрессивно и ругается.

За такие действия парню грозит штраф или даже ограничение свободы.

Смотрите видео о якобы "подаренный" айфон: