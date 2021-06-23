"Кинули" актеры и друг: блогер Волошин нашел объяснение для отобранного у ребенка айфона

23 июня 2021 , 10:32
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Источник:

Obozrevatel

Украинский блогер Александр Волошин Попал в скандал из-за своей выходки с айфоном. Он сначала подарил его своей юной поклоннице и сразу попытался отобрать. Сам Волошин говорит, что его "подставили" и вроде бы сценка была постановочной.

Волошин уверяет, что женщина и ребенок на видео – это актеры. Вроде бы в ситуации его подставил собственный друг, поскольку блогер не ожидал, что подаренный айфон не будут отдавать.

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Мама и дочь – это актеры, – Волошин

Мама и дочь – это актеры, может сами внимательно посмотреть видео и увидеть реакцию девочки, не было на самом деле никакой грусти или обиды, слез,
– пояснил блогер.

Актеров для "постановки" Волошину нашел друг, которого блогер и упрекает. Знакомый, мол, настаивал именно на этих кандидатурах.

Интересно! Волошин говорит, что требовал, чтобы ему отдали телефон, потому что он был его собственным. Однако при этом на самом видео блогер уверяет, что это – реквизит.

Волошин говорит, что это – личный айфон

В коробке был мой личный телефон со всеми моими данными о бизнесе, моим контентом, моими наработками и так далее,
 –  убеждает Волошин.

Его друг, считает блогер, подставил его и "перекупил" актеров.

Что известно о скандале с блогером Волошиным:

Смотрите видео о якобы "подаренный" айфон:

 

Автор: Олег Терещенко