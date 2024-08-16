Блогера-миллионера Слобоженко разоблачили на налоговых махинациях

Компанию блогера-миллионника уличили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По словам следствия, владелец фирмы в течение 2020 –2023 годов не задекларировал данные об имущественном состоянии и доходах.

Также блогер не платил налоги. Издание "Обозреватель", ссылаясь на свои источники, написало, что говорится, вероятно, о 25-летнем киевском миллионере Александре Слобоженко.

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Что известно о разоблачении блогера

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности установили, что подозреваемый:

привлек к своей деятельности нескольких знакомых и тех, которые имеют специальные знания в области информационных технологий, чтобы получить незаконные доходы от работы в интернете ;

; в 2020 году основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку;

руководил работой коммерческой структуры, а доверенное лицо – учетом полученных денег, выдачей зарплаты и так далее.

Компания блогера занималась арбитражем интернет-трафика (аффилейт маркетингом). В частности, рекламировала в интернете, социальных сетях товары, услуги третьих лиц преимущественно из индустрии:

gambling – рынок онлайн казино, азартных игр,

dating – рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств,

betting – рынок онлайн ставок, букмекерских организаций,

nutra – онлайн рынок товаров для красоты и здоровья.

Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет как налогоплательщика в органах Госпогранслужбы, трудовые договоры с работниками не заключались,

– заявили в БЭБ.

По данным Бюро экономической безопасности:

руководитель компании ввел механизм получения своих доходов, в том числе от предоставления услуг, переводя деньги в криптовалюту . Для этого он, по данным следователей, использовал платежные системы и электронные кошельки, зарегистрированных на него и доверенных лиц. После этого деньги меняли на наличные, которые получали в пунктах обмена валют;

. Для этого он, по данным следователей, использовал платежные системы и электронные кошельки, зарегистрированных на него и доверенных лиц. После этого деньги меняли на наличные, которые получали в пунктах обмена валют; доверенные лица подозреваемого – регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании и меняли на доллары.

Таким образом руководитель компании, при пособничестве доверенных лиц получил доходы, что по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 миллиарда гривен,

– заявили в БЭБ.

В ведомстве отметили, что государство не получило более 213 миллиона гривен налогов.

Блогера-миллионера уличили в налоговых махинациях

За деньги подозреваемый купил квартиры и машины

В дальнейшем подозреваемый легализовал средства, полученные преступным путем. В частности приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства,

– заявили детективы.

По делу провели ряд обысков и экспертиз. БЭБ арестовало 8 транспортных средств (включая элитные супер- и спорткары), квартиры и недвижимость в столице.

БЭБ сообщило о подозрении руководителю компании в совершении уголовного преступления по:

части 3 статьи 212 уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

частью 1 статьи 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Санкция первой статьи предусматривает штраф с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

Согласно второй подозреваемому грозит лишение свободы на 3 – 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 2 лет и с конфискацией имущества.