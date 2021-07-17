Украинский уже не "мерзкий язык": скандальная блогерша надела вышиванку и извинилась

Киевская блогерша Анастасия Польских попала в скандал из-за высказываний об украинском языке. Лишь после того, как девушку уволили с работы, она решила извиниться.

Польских опубликовала сообщение в инстаграме, в котором обратилась к украинцам. К нему она прикрепила свою фотографию в вышиванке.

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Девушка, как ни странно, пытается убедить пользователей сети, что ее слова якобы были вырваны из контекста. Мол, именно поэтому они "взорвали интернет и СМИ".

Блогер пожаловалась, что среди ее подписчиков есть "патриоты", которые любят Украину только на словах, а на деле – обижают ребят-защитников, попытки восстановить целостность Украины и пытаются разделить народ.

Соответственно суть сообщения в том, что я попыталась показать им, а так же всем сепаратистам, насколько патриотичен наш народ,

– утверждает Польских.

"И если вдруг Путин посмеет захватить новые территории, то украинцы выступят на защиту своей родины! Слава Украине", – эмоционально завершила сообщение киевлянка.

Что известно о скандале