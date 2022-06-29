Блогерша Dirubens сбежала в Россию и снова подала в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана

Блогерша Таисия Маламан (Онацкая) возобновила судебный процесс против офицера ВСУ Анатолия Штефана с позывным "Штирлиц". Она более известна по нику Dirubens и сейчас находится в России.

Об этом чиновник сообщил 29 июня. Он акцентировал на том, что новый иск блоггера против него и Минобороны был подан в суд с нарушениями.

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Когда Dirubens сбежала в Россию

По данным офицера, скандальная блогерша сбежала в Россию за несколько дней вторжения. Это подтверждает последняя публикация в ее инстаграме, имеющая отмеченную геолокацию – Санкт-Петербург. Кстати, она тоже закрыла свой профиль для пользователей из Украины.

Помните дело "ДиРубенс" против ВСУ и меня? Коротко – дело возобновили! В стране война с реш*стами, мр*зь убежала в реку и Московии пилит достойный мокшанский контент,

– написал Штефан в твитере.

Он пояснил, что Маламан подала апелляцию в суд слишком поздно. Хотя и срок для обжалования истек, дело возобновили. Пока еще не было назначения к рассмотрению. "Скажите феерически? Особенно уже во время полномасштабной войны с Московией", – подытожил защитник Украины.

Почему Dirubens судится со "Штирлицем"

Все началось, когда эта девушка засветилась в видео, где говорила, что выбирает Россию, а не Украину. Следует заметить, что ролик назывался "Какая твоя любимая страна". Впоследствии Штефан высказал свое мнение по поводу этого отвратительного высказывания. Конечно, он был достаточно категоричен, поэтому девушка решила, что слова воина ее якобы оскорбляют.

Она подала в суд на офицера и Министерство обороны Украины, чтобы "защитить честь и достоинство". При этом блогерша решила комментировать этот скандал на видео и называла Штефана "позором украинской армии" и "человеком, который воюет с мирным населением". На что тот ответил встречным судебным иском. Служащий просил взыскать с нее за эти оскорбления 300 тысяч гривен. Это сразу превратилось в судебную войну.

8 февраля стало известно, что Соломенский суд Киева отклонил оба из этих исков. Однако после огласки этой истории на нее отреагировали рекламодатели, которые платили Малман. С ней, в частности, разорвали контракты:

"Алло";

Borjomi;

Nestlé;

ASUS.

Активист и военный Сергей Стерненко отмечал, что блогерша благодарила за поддержку пророссийской политсилы ОПЗЖ и медведчуковского телеканала "112 Украина".

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Видео с Di.rubens, где она выбрала Россию: смотрите видео