Один из соучредителей акций протеста польских фермеров на украинско-польской границе допустил блокирование пассажирских перевозок. Такие действия планируют развернуть в случае ответных акций с украинской стороны.

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Протесты могут затронуть и пассажирские перевозки

Лидер подкарпатского отделения движения "Обманутое село" Роман Кондрув заявил, что фермеры пока недовольны действиями нового правительства в вопросе импорта продукции из Украины. Сообщается, что они требуют больше чем "пустые обещания".

По мнению Кондрува, фермеры в своих протестах выступают не против Украины и обычных украинцев, а "против украинских олигархов" и "бездействия" Брюсселя. Впрочем, несмотря на такие утверждения, пока они допускают блокирование и перевозок обычных пассажиров.

Мы открыли "коридор солидарности" – и все рынки перехватила Украина. Нам сейчас некуда продавать зерно, а украинское зерно, которое стекается к нам – это вредное техническое зерно,

– заявил лидер ячейки.

По его словам, он слышал о намерениях организовывать блокады границы с украинской стороны, и намекнул, что в таком случае фермеры рассматривают блокирование пассажирских перевозок.

Если мы решим не пропускать автобусы, это будет очень плохо. Но, возможно, тогда наша власть рассмотрит какие-то содержательные решения,

– подчеркнул Кондрув.

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