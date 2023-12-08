Заблокирован пункт пропуска с Польшей: во Львовской области произошла авария с фурой

Во Львовской области 7 декабря произошла авария в одном из пунктов пропуска с Польшей. В результате должны были приостановить движение всех грузовиков.

Кроме того, на границе Украины с Польшей существенно ухудшилась погода. Это также повлияло на блокировку движения для транспортных средств.

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Из-за аварии и непогоды заблокировано движение на пограничном пункте

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что временно приостановлено оформление грузовиков в месте пропуска вне пункта пропуска "Нижанковичи".



Фура во Львовской области перекрыла границу с Польшей / Фото Госпогранслужбы

Пограничники подчеркнули, что проезд грузовых транспортных средств заблокирован из-за ухудшения погодных условий. К тому же грузовик перекрыл дорогу в направлении города Добромиль во Львовской области.

В связи с этим пропуск через государственную границу не осуществляется,

– говорится в сообщении ГПСУ.

Представители Госпогранслужбы также отметили, что на место происшествия уже вызвали представителей соответствующих служб.

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