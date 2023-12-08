Заблокирован пункт пропуска с Польшей: во Львовской области произошла авария с фурой
Источник:Госпогранслужба
Во Львовской области 7 декабря произошла авария в одном из пунктов пропуска с Польшей. В результате должны были приостановить движение всех грузовиков.
Кроме того, на границе Украины с Польшей существенно ухудшилась погода. Это также повлияло на блокировку движения для транспортных средств.
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Из-за аварии и непогоды заблокировано движение на пограничном пункте
В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что временно приостановлено оформление грузовиков в месте пропуска вне пункта пропуска "Нижанковичи".
Фура во Львовской области перекрыла границу с Польшей / Фото Госпогранслужбы
Пограничники подчеркнули, что проезд грузовых транспортных средств заблокирован из-за ухудшения погодных условий. К тому же грузовик перекрыл дорогу в направлении города Добромиль во Львовской области.
В связи с этим пропуск через государственную границу не осуществляется,
– говорится в сообщении ГПСУ.
Представители Госпогранслужбы также отметили, что на место происшествия уже вызвали представителей соответствующих служб.
Украина придумала, как обойти блокаду Польши
- Заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев рассказал о новом способе, как Украина будет обходить блокаду польской границы из-за протестов перевозчиков. Он подчеркнул, грузовики будут доставлять с помощью поездов.
- Он подчеркнул, что украинская и польская стороны сейчас согласовывают технические вопросы. У польской таможни есть вопросы о габаритах грузов, а также о наличии в баках фур топлива.
- Ткачев заверил, как только такой способ пройдет в тестовом режиме, его будут использовать массово для перевозок. Это будет продолжаться до тех пор, пока поляки не разблокируют границу.
- Следует отметить, что ассоциация работодателей Польши и Украины договорилась о диалоге по компромиссу для разблокирования границы. Соответствующее заявление обнародовали обе стороны 7 декабря. Первая встреча в рамках диалога должна пройти 8 декабря.
- Стороны надеются, что смогут не только найти путь к разблокированию границы, но и не допустить подобного развития событий в будущем.