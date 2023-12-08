Крім того, на прикордонні України з Польщею суттєво погіршилася погода. Це також вплинуло на заблокування руху для транспортних засобів.
До теми "Знищити російських щурів у Польщі": як просувається питання зняття блокади українського кордону
Через аварію і негоду заблоковано рух на прикордонному пункті
У Державній прикордонній службі України розповіли, тимчасово призупинено оформлення вантажівок у місці пропуску поза пунктом пропуску "Нижанковичі".
Фура у Львівській області перекрила кордон з Польщею / Фото Держприкордонслужби
Прикордонники наголосили, що проїзд вантажних транспортних засобів заблоковано через погіршення погодних умов. До того ж вантажівка перекрила дорогу в напрямку міста Добромиль у Львівській області.
У зв'язку з цим пропуск через державний кордон не здійснюється,
– мовиться у повідомленні ДПСУ.
Представники Держприкордонслужби також зауважили, що на місце події вже викликали представників відповідних служб.
Україна вигадала, як обійти блокаду Польщі
- Заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов розповів про новий спосіб, як Україна обходитиме блокаду польського кордону через протести перевізників. Він наголосив, вантажівки доставлятимуть за допомогою потягів.
- Він наголосив, що наразі українська та польська сторони узгоджують технічні питання. У польської митниці є питання щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.
- Ткачів запевнив, як тільки такий спосіб пройде у тестовому режимі, його будуть використовувати для перевезень масово. Це триватиме до того, поки поляки не розблокують кордон.
- Варто зазначити, що асоціація роботодавців Польщі та України домовилися про діалог щодо компромісу задля розблокування кордону. Відповідну заяву оприлюднили обидві сторони 7 грудня. Перша зустріч у рамках діалогу повинна відбутися 8 грудня.
- Сторони сподіваються, що зможуть не лише знайти шлях розблокування кордону, а й не допустити схожого розвитку подій у майбутньому.