Крім того, на прикордонні України з Польщею суттєво погіршилася погода. Це також вплинуло на заблокування руху для транспортних засобів.

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Через аварію і негоду заблоковано рух на прикордонному пункті

У Державній прикордонній службі України розповіли, тимчасово призупинено оформлення вантажівок у місці пропуску поза пунктом пропуску "Нижанковичі".



Фура у Львівській області перекрила кордон з Польщею / Фото Держприкордонслужби

Прикордонники наголосили, що проїзд вантажних транспортних засобів заблоковано через погіршення погодних умов. До того ж вантажівка перекрила дорогу в напрямку міста Добромиль у Львівській області.

У зв'язку з цим пропуск через державний кордон не здійснюється,

– мовиться у повідомленні ДПСУ.

Представники Держприкордонслужби також зауважили, що на місце події вже викликали представників відповідних служб.

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