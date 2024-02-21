Некоторые из польских протестующих оказались не фермерами, а пропутинскими активистами

Уже не первый день на польско-украинской границе фиксируется напряженная ситуация из-за протестов польских фермеров. Однако, как выяснилось, ряд протестующих оказались вовсе не аграриями, а маргинальными пророссийскими политиками и активистами.

Удалось найти по меньшей мере двух "фермеров", которые участвуют в блокаде границы. Среди них "борец с нацизмом" Петр Панасюк, который есть в базе "Миротворца", и экс-кандидат от радикальной партии "Конфедерации" Томаш Бучек, передает 24 Канал.

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Панасюк не скрывает свои пророссийские взгляды

Одна из пользователей приложения "Х" (ранее Twitter – 24 Канал) Aurora Borealis обратила внимание на Петра Панасюка. Говорится, что в вышеупомянутой сети он указал страницу "ВК" как свой вебсайт.

Обычный "польский фермер" с российским "Вконтакте,– отметила женщина.

Панасюк указал свою страницу в соцсети "ВК" / Скриншот Jürgen Nauditt

Панасюк считает себя историком, политиком и геостратегом, хотя все его "знания" в вышеперечисленных сферах вызывают сомнения. В частности, в описании своего аккаунта он призывает "победить нацизм".

Всего в своих соцсетях Панасюк активно поддерживает российскую армию, критикует Украину, США и польскую власть. В частности, пророссийский активист публиковал фото с протестов на границе, где он находится в компании бастующих.

Панасюк внесен в "Миротворец"

В базе "Миротворец" Панасюк внесен в список сообщников России. Сообщается, что он является агентом или же сотрудником российских спецслужб.

В базу он попал за участие в информационно-пропагандистских спецоперациях России, распространение нарративов кремлевской пропаганды, а также манипулирование общественно значимой информацией.

Кроме того, он участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины во время российско-украинской войны.

Панасюк есть в базе "Миротворца" / Скриншот Jürgen Nauditt

Заметим, в контактах Панасюка есть Рафал Меклер, который является представителем радикальной "Конфедерации". Он является лидером ультраправой украинофобской партии "Ruch Narodowy".

В течение долгого времени Меклер распространял байки о так называемых "планах Вашингтона", а также "разрушительное влияние Евросоюза".

Польский политик является владельцем логистической компании Rafał Mekler TRANSPORT, которая доставляла грузы в Россию. С осени 2023 года чиновник лично посещает акции протеста на границе Украины и активно продвигает свои идеи в сети.

Еще один фейковый "фермер"

Журналист Евгений Плинский обнародовал информацию о еще одном пророссийском чиновнике. Говорится о Томаше Бучеке, который открыто выражает свою антиукраинскую позицию.

Томаш Бучек участвует в протестах / Скриншот 24 канала

Бучек является мелким польским предпринимателем, а также строитель-инженером. Осенью он был кандидатом в Сейм от радикальной "Конфедерации", которая выступает против поддержки Украины.

Впрочем, на выборах Бучек набрал лишь 1,6% голосов и в Сейм не прошел. Несмотря на это, Бучек остался в политике и продолжил участие в деструктивных кампаниях, направленных на противостояние Украине. В своем профиле чиновник называет себя "общественным деятелем".

Он откровенно говорит, что не является фермером, но поддерживает протест и призывает всех к нему присоединяться. Какие проблемы Украина создала строителю-инженеру Бучеку, никто не знает, однако Томаш взял свой трактор и поехал на нем высыпать украинское зерно из вагонов и снимать страсти о том, как он защищает интересы поляков.

В то же время старшим политическим партнером Бучека в блокаде границы является Кшиштоф Босак. Он занимает должность вице-спикера "Конфедерации", который рассказывает об "украинской угрозе" для Польши и требует полного эмбарго на украинскую продукцию.