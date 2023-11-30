Ущерб растет: в Reuters рассказали, чем грозит Украине блокирование поляками границы

Блокада, введенная польскими пограничниками, существенно влияет на украинскую экономику. Эти протесты могут привести к сокращению общего импорта Украины примерно на пятую часть в ноябре 2023 года.

Более того, блокада границы может стоить Киеву одного процентного пункта роста ВВП, если протесты затянутся. Это также приведет к росту цен на логистику для компаний.

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Блокада влияет на украинскую экономику

Замминистра экономики Тарас Качка привел неопубликованные правительственные данные, указывающие на то, что импорт Украины за первые 26 дней ноября составил 3,8 миллиарда долларов США. Эта цифра бледнеет по сравнению с товарами и продуктами, импортированными в течение всего октября, на 5,2 миллиарда долларов США.

Срыв очень очевиден. Это резкое понижение; будто одна пятая часть нашего месячного импорта застревает на границе,

– сказал Качка.

Эти статистические данные служат четким представлением о серьезных последствиях, которые непрерывные протесты наносят экономике Украины, уже сократившейся почти на треть в 2022 году после российского вторжения.

Признавая всю серьезность ситуации, Качка подчеркнул, что власти тщательно изучают варианты минимизации убытков, включая инвестиции в альтернативные экспортные маршруты. Однако замминистра признал, что эта попытка далеко не простая.

"Масштаб вызова велик. Я соглашаюсь с людьми, которые говорят, что это может стоить 1% роста ВВП", – отметил он.

Цены на экспорт растут

Дорожный экспорт Украины приобрел большое значение в свете постоянных усилий России заблокировать Черное море.

Следует отметить, что перевозимые через Польшу грузы традиционно составляют 50% автомобильного экспорта Украины. Однако этот важный торговый поток столкнулся с препятствиями, поскольку польские дальнобойщики недавно заблокировали четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов, включая самый большой.

Аналитик украинского инвестиционного дома ICU Виталий Ваврищук предостерег, что наши власти должны пересмотреть прогнозы относительно ВВП.

У власти есть несколько недель, но если на месяце. Им, может быть, придется пересмотреть вниз прогнозы роста экономики. Возможно, на 0,5%, 1% – но это значительная сумма,

– сказал он.

По словам украинских чиновников, страна борется со значительным падением поставок, что привело к росту цен на определенные товары на 30%, включая сжиженный природный газ – топливо, на которое возлагается около 1 миллиона автомобилистов в Украине.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что сокращение поставок мясомолочной продукции привело к росту цен на нее на 5%. Кроме того, Высоцкий предупредил, что цены на некоторые продукты могут вырасти до 10%.

Замминистра инфраструктуры Сергей Деркач сообщил Reuters, что переговоры между Украиной, Польшей и Европейским Союзом, похоже, зашли в "патовую ситуацию". Главный спор заключается в требованиях митингующих, выступающих за возобновление разрешительной системы для украинского автотранспорта на въезд в ЕС. Примечательно, что эта разрешительная система изначально была отменена согласно соглашению, подписанному в июне 2022 года, а его приостановка будет продолжаться до июля 2024 года.

"Ключевой вопрос – убедить протестующих, что мы не можем сейчас что-то сделать с разрешениями, поэтому дайте нам какие-либо конкретные требования, кроме разрешений, и мы будем говорить", – сказал Деркач.

Тарас Качка также подчеркнул значительное снижение экспорта украинских грузовиков за первые 26 дней ноября, общая стоимость которого достигла 465 миллионов долларов США. Эта цифра является заметным падением по сравнению с экспортом предыдущего месяца, который в октябре составил 614 миллионов долларов США.

Беспокойство выразила Федерация работодателей Украины, влиятельная лоббистская группа в отрасли. По их оценкам, экономика понесла прямые убытки в размере около 437 миллионов долларов США в результате этого спада.