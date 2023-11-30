Ба більше, блокада кордону може вартувати Києву одного відсоткового пункту зростання ВВП, якщо протести затягнуться. Це також призве до зростання цін на логістику для компаній.

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Блокада впливає на українську економіку

Заступник міністра економіки Тарас Качка навів неопубліковані урядові дані, які вказують на те, що імпорт України за перші 26 днів листопада склав 3,8 мільярда доларів США. Ця цифра блідне в порівнянні з товарами та продуктами, імпортованими протягом усього жовтня, на 5,2 мільярда доларів США.

Зрив дуже очевидний. Це різке зниження; ніби одна п'ята частина нашого місячного імпорту застряє на кордоні,

– сказав Качка.

Ці статистичні дані служать чітким уявленням про серйозні наслідки, які безперервні протести завдають економіці України, яка вже скоротилася майже на третину у 2022 році після російського вторгнення.

Визнаючи всю серйозність ситуації, Качка наголосив, що влада ретельно вивчає варіанти мінімізації збитків, включаючи інвестиції в альтернативні експортні маршрути. Проте заступник міністра визнав, що ця спроба є далеко непростою.

"Масштаб виклику великий. Я погоджуюся з людьми, які кажуть, що це може вартувати 1% зростання ВВП", – відзначив він.

Ціни на експорт зростають

Дорожній експорт України набув значного значення у світлі постійних зусиль Росії заблокувати Чорне море.

Слід зазначити, що вантажі, що перевозяться через Польщу, традиційно становлять 50% автомобільного експорту України. Однак цей важливий торговий потік зіткнувся з перешкодами, оскільки польські далекобійники нещодавно заблокували чотири з восьми контрольно-пропускних пунктів, включаючи найбільший.

Аналітик українського інвестиційного дому ICU Віталій Ваврищук застеріг, що наша влада має переглянути прогнози стосовно ВВП.

У влади є кілька тижнів, але якщо на місяці. Їм, можливо, доведеться переглянути вниз прогнози зростання економіки. Можливо, на 0,5%, 1% – але це значна сума,

– сказав він.

За словами українських чиновників, країна бореться зі значним падінням постачання, що призвело до зростання цін на певні товари на 30%, включаючи скраплений природний газ – паливо, на яке покладаються приблизно 1 мільйон автомобілістів в Україні.

Перший заступник міністра сільського господарства Тарас Висоцький повідомив, що скорочення постачання м'ясо-молочної продукції призвело до зростання цін на неї на 5%. Крім того, Висоцький попередив, що ціни на деякі харчі можуть зрости до 10%.

Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач повідомив Reuters, що переговори між Україною, Польщею та Європейським Союзом, схоже, зайшли в "патову ситуацію". Головна суперечка полягає у вимогах мітингувальників, які виступають за відновлення дозвільної системи для українського автотранспорту на в’їзд до ЄС. Примітно, що ця дозвільна система спочатку була скасована згідно з угодою, підписаною в червні 2022 року, а її призупинення триватиме до липня 2024 року.

"Ключове питання – переконати протестувальників, що ми не можемо зараз щось зробити з дозволами, тому дайте нам якісь конкретні вимоги, окрім дозволів, і ми будемо говорити", – сказав Деркач.

Тарас Качка також підкреслив значне зниження експорту українських вантажівок за перші 26 днів листопада, загальна вартість якого досягла 465 мільйонів доларів США. Ця цифра є помітним падінням порівняно з експортом попереднього місяця, який у жовтні становив 614 мільйонів доларів США.

Занепокоєння висловила Федерація роботодавців України, впливова лобістська група в галузі. За їхніми оцінками, економіка зазнала прямих збитків у розмірі близько 437 мільйонів доларів США у результаті цього спаду.