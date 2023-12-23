Протестующие приостановили блокировку "Медики": какая ситуация на других КПП

Польские перевозчики блокируют границу достаточно долго. Однако 23 декабря стало известно, что они приостановили протест на одном из пропускных пунктов.

Вицеминистр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак рассказал, что утром 23 декабря протесты польских фермеров на пункте пропуска "Шегини – Медики" были приостановлены. В настоящее время новое правительство Польши ведет переговоры.

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У аграриев есть три требования

Фермеры согласились разблокировать границу, однако у них есть определенные требования. Они хотят скорейшей реализации трех пожеланий: дотации на закупку кукурузы, сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года и продление кредитов ликвидности.

Также в Польше пообещали после начала 2024 сесть за стол переговоров, чтобы выработать совместное решение.

Другие перевозчики ужесточают протест

Протестующие возле КПП "Дрогуск" заявили, что будут блокировать пропускной пункт на Рождество и даже усилят его. Теперь они обещают пропускать один грузовик на три часа вместо трех часов, заявила Эдита Озигала , один из лидеров протеста дальнобойщиков в Дорогуске.

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