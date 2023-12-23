Протестующие приостановили блокировку "Медики": какая ситуация на других КПП
Источник:Михал Колодейчак
Польские перевозчики блокируют границу достаточно долго. Однако 23 декабря стало известно, что они приостановили протест на одном из пропускных пунктов.
Вицеминистр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак рассказал, что утром 23 декабря протесты польских фермеров на пункте пропуска "Шегини – Медики" были приостановлены. В настоящее время новое правительство Польши ведет переговоры.
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У аграриев есть три требования
Фермеры согласились разблокировать границу, однако у них есть определенные требования. Они хотят скорейшей реализации трех пожеланий: дотации на закупку кукурузы, сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года и продление кредитов ликвидности.
Также в Польше пообещали после начала 2024 сесть за стол переговоров, чтобы выработать совместное решение.
Другие перевозчики ужесточают протест
Протестующие возле КПП "Дрогуск" заявили, что будут блокировать пропускной пункт на Рождество и даже усилят его. Теперь они обещают пропускать один грузовик на три часа вместо трех часов, заявила Эдита Озигала , один из лидеров протеста дальнобойщиков в Дорогуске.
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- Несмотря на попытки урегулировать ситуацию и даже временное снятие блокады, в очередях на пунктах пропуска до сих пор остаются более 2 тысяч украинских грузовиков. Еще раньше Украине удалось перевезти через границу сотни грузовиков, в том числе используя железнодорожный транспорт. Об этом 24 канала рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
- Он выразил надежду, что новые власти Польши не будут манипулировать мнением фермеров, а наоборот выступят с заявлениями, чтобы совместно с украинцами переходить на новые рынки. К примеру, поставлять продовольствия на рынки Африки либо Азии. Ведь пока происходит блокировка, Украина не может поставлять 5-6 миллионов тонн ежемесячно.
- В 2023 году зерно действительно подешевело, но это произошло не только в Польше, но и во всем мире. Следовательно, очевидно, что никто не будет покупать у польских фермеров товар по другим ценам, если такой же товар есть у немцев, французов или бельгийцев.