На границе со Словакией начали частично пропускать грузовики: как работает КПП

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен. В настоящее время на контрольно-пропускном пункте пересекают границу около 3 – 4 грузовиков в час.

Словацкие перевозчики начали блокировать границу 1 декабря. Протестующие, по примеру польских коллег, потребовали отмены "транспортного безвиза" от ЕС. Свои забастовки перевозчики аргументировали тем, что, мол, их бизнес "страдает" от украинцев, поскольку не может с ними конкурировать.

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Пункт пропуска "Ужгород" частично возобновил работу

Как уточнили в ГПСУ, по состоянию на 06:00 14 декабря на пункте пропуска "Ужгород" частично восстановлен пропуск грузовиков. Так, на выезд из Украины уже оформили 28 грузовых автомобилей, из которых 24 уже прошли все виды контроля на словацкой стороне.

Словакия частично начала возобновлять пропускные операции грузовиков на контрольно-пропускном пункте вечером 13 декабря около 19:30. По предварительной информации заявляли, что на въезд в Словакию будут пропускать 2 грузовика в час, но фактически – разрешение на въезд получают по 3 – 4 перевозчика в час.

Блокировка грузовиков на границе со Словакией