Украина ждет ответа Польши на предложение по урегулированию проблем на границе

Правительство Украины подготовило предложения, как решить проблемные вопросы на границе с Польшей. Наше государство передало их Еврокомиссии.

Предложения по решению проблем на границе также были озвучены польским коллегам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на презентации платформы "Сделано в Украине", информирует 24 Канал.

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Предложения по решению проблемных вопросов на границе с Польшей

Предложения были переданы Еврокомиссии, были озвучены коллегам из Польши. Сейчас надо делать все, чтобы ситуация была решена,

– сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что надо сделать все, чтобы ситуация была решена спокойно прагматично и чтобы соответствующие предложения заработали.

Глава государства поблагодарил аграриев и украинский бизнес за понимание ситуации, имеющихся вызовов и достойное поведение на границе.

Как уточнила первый вице-премьер Юлия Свириденко, Украина согласна продолжить мониторинг поставок трех товаров – яйца, сахар и курятины и расширять список товаров для мониторинга, как предлагает Польша, не намерена.

"Мы не согласны на расширение списка", – сообщила Свириденко.

Кроме этого, она отметила, что президент поручил срочно решить вопрос на границе, поэтому Украина ждет ответа от Польши как можно быстрее. "Мы ждем ответа от Польши и 28 марта мы ждать не будем", – резюмировала она.

Ситуация на границе с Польшей: последние новости

Напомним, польские фермеры начали блокаду границы с Украиной 9 февраля.

По состоянию на утро 26 февраля на 6 направлениях на территории Польши в сторону Украины, ожидали на возможность пересечения границы примерно 2200 грузовиков. Наибольшие очереди были напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

"Ягодин" является крупнейшим инфраструктурным направлением, однако этот пункт пропуска пересекает наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки на въезд в Украину, следуя из Польши, пересекли границу около 50 грузовых транспортных средств.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал 24 Каналу, что "особенность блокировки "Ягодина" заключается в том, что за последние дни на крупнейшем пункте пропуска не проехал ни один грузовик из Украины в Польшу.

Известно, что по другим направлениям также фиксируется существенное снижение количества пересечений границы грузовиками. Особенно тех, что движутся из Украины в Польшу.