Сплыла интересная деталь: как Орбан влияет на решение Польши относительно блокады границы

Блокада украинской границы проходит с 6 ноября. За более месяца польское правительство не сделало фактически ничего для урегулирования ситуации. Со временем становится все яснее, почему так происходило.

Есть надежды на то, что новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском решит проблему, которую решило игнорировать правительство Матеуша Моравецкого. Детальнее об этом и как на ситуацию повлиял лидер Венгрии 24 Каналу рассказал Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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Последние месяцы были довольно непростыми в отношениях между Польшей и Украиной. В частности, речь идет о блокировании украинской границы. Политически ситуация становится менее напряженной. Правительство Матеуша Моравецкого ушло в отставку, находясь у власти несколько недель.

Сейчас в Польше состоится окончательное формирование правительства Дональда Туска. 13 декабря он уже должен приступать к исполнению обязанностей.

Поможет ли назначение Туска

На фоне избрания Дональда Туска премьером Польши произошли хорошие события. Разблокирован крупнейший пункт пропуска Ягодин – Дорогуск. Однако он проработал всего 4 часа, после которого блокировка продолжилась.

Сложно не заметить, что правительство Моравецкого фактически отказалось от каких-либо комментариев и решения проблемы блокирования границы. Такая история очень интересна России. Поэтому я более чем убежден, что у правительства Моравецкого торчат кремлевские "уши",

– предположил Валерий Клочок.

В конце концов, если у Украины и Польши возникают проблемы торговли зерном или предоставления транспортных услуг, их можно решить за столом переговоров. От этого не должен страдать ни украинский бизнес, ни польский.

"Избрание Дональда Туска для многих из нас означает, что что-то изменится в самой Польше. Он обещал решить проблему на границе, однако без ущерба для польского перевозчика. Поэтому не стоит рисовать иллюзий, что с приходом Туска все мгновенно решится", - отметил Клочок. .

В то же время, нельзя опровергнуть тот факт, что правительство Дональда Туска является более либеральным и проевропейским, чем правительство Моравецкого.

Причем здесь Орбан

Дональд Туск дважды возглавлял Европейский Совет. Кроме того, он уже занимал должность премьер-министра Польши. Перед ним стоит задача снова сблизить Польшу с Евросоюзом, при этом учитывая мнение своих избирателей. Поэтому, в частности, при решении проблем с Украиной, он будет осматриваться на сельскохозяйственных производителей и на перевозчиков.

"Дональд Туск "имеет зуб" на правительство Моравецкого, связанный с отношениями с Венгрией. Всплыла интересная деталь, о которой сказал сам Туск, Орбан заблокировал помощь не только Украине, но и Польше. Это 800 миллионов евро, которые должны были поступить в польскую казне как компенсация за переданное Украине оружие", – рассказал Клочок.

Польша уже получила значительную часть суммы компенсации за оружие, переданное Украине. Однако Европейский Союз должен Польше еще 800 миллионов евро. А как выяснилось, их передачу блокирует президент Венгрии.

Туск сказал, что считает Орбана совсем пророссийским политиком, "оторванным от реальности". Туск добавил, что злой на правительство Моравецкого, потому что он не решил этот вопрос и не захотел ссориться с Орбаном,

– заметил Клочок.

Вероятно, именно после отставки Матеуша Моравецкого польская полиция начала действовать самостоятельно. Ведь раньше польские правоохранители полноценно не вмешивались в блокаду границы.

Блокада украинских границ: важное