Первое решение уже нашли: почему блокада на границе с Польшей продолжается до сих пор

На польской границе продолжается блокада украинских грузовиков, которая началась более месяца назад – 6 ноября. Таким способом от Киева требуют, в частности, перевозить грузы по соответствующим разрешениям, которые Еврокомиссия отменила до июля 2024 года.

Однако главная проблема состоит в том, что в Польше сейчас период почти безвластия. Как сказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, нынешнее правительство уже добывает свое время во власти, а следующее – еще не начало свою работу.

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"Происходит классический трансфер кризисов. Уходящая власть оставляет кризис своим преемникам, чтобы у них были проблемы, на фоне которых в перспективе (надеется – 24 Канал) вернуться к власти. К сожалению, это реалии внутриполитической жизни, которые есть не только в Польше", – отметил Ус.

Перевозчики – это не вся Польша

В настоящее время схожая ситуация происходит в США. Вопрос помощи Украине стал краеугольным камнем противостояния между республиканцами и демократами.

В Польше зарегистрированы тысячи компаний-перевозчиков, из которых лишь несколько участвуют в забастовке.

Далеко не вся Польша занимает позицию своих перевозчиков – это лишь отдельная социальная группа, не имеющая даже того уровня влияния, который имели фермеры в апреле,

– подчеркнул Ус.

В целом Польша также заинтересована в стабилизации отношений с Украиной. В частности, перед угрозой общего врага – России.

Как разрешить ситуацию

"Теперь ищут варианты обхождения этой блокады и частично находят – сегодняшнее сообщение от Укрзалізниці о том, что поезд уже пошел в Польшу с нашими грузовиками. Такое не могло случиться без разрешения от польской железной дороги", – отметил Ус.

Кроме того, есть надежда, что новое правительство Дональда Туска, как более евроориентированная сила, будет больше прислушиваться к заявлениям ЕС и, возможно, будет более жестко действовать с перевозчиками.

Блокада на польской границе: последние новости

Заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзалізниця" Валерий Ткачев подтвердил, что украинские грузовики, застрявшие на польской границе, доставляют поездами. Однако сейчас такую перевозку только тестируют.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС заявило, что ситуация на польской границе стабилизируется, как только к власти придет новое правительство. Для этого нужно подождать еще несколько недель.

В NYT написали, что блокада на польской границе уже сказалась на украинском фронте. Ведь в очередях застряли и грузовики с военной помощью.

В пятницу, 8 декабря, глава "Гражданской платформы" Дональд Туск представит состав нового правительства. Ожидается, что Туск станет следующим премьер-министром Польши.