Зеленский объяснил, как Украина может помочь в разблокировании Ормузского пролива
- Зеленский заявил, что Украина может помочь в разблокировании Ормузского пролива, поделившись опытом со странами Персидского залива.
- Украина имела похожую проблему с блокированием россиянами зернового коридора в Черном море.
Иран продолжает ограничивать движение через Ормузский пролив, используя его как ключевой инструмент давления в противостоянии с США. Это уже имело серьезные последствия для мирового энергетического рынка. Владимир Зеленский говорит, что Украина может помочь в разблокировании пролива.
В интервью Associated Press президент заявил, что Украина может поделиться с партнерами собственным опытом.
Смотрите также "Откройте пролив, или вы будете жить в аду": Трамп снова пригрозил Ирану
Как Украина может помочь странам Персидского залива?
Глава государства объяснил, что Украина имела похожую проблему, когда Россия заблокировала ее продовольственный коридор в Черном море. Тогда враг использовал для блокады различные средства – не только боевые корабли, но и авиацию.
Президент подчеркнул, что украинские силы уничтожили часть российского Черноморского флота и заставили его отступить от морского коридора.
После этого, по его словам, были организованы конвои для гражданских судов с использованием морских дронов для противодействия российским вертолетам и другим наступательным средствам.
Также он отметил, что сейчас продовольственный коридор находится под контролем Украины и стабильно работает.
Зеленский добавил, что Украина готова поделиться этим опытом с другими странами. Однако, по его словам, никто не обращался с просьбой о непосредственной помощи в ситуации с Ормузским проливом. Партнеры просили лишь поделиться наработками.
Блокада Ормузского пролива: последние новости
Пролив фактически не полностью закрыт, но жестко контролируется Ираном. Проходят лишь отдельные суда – выборочно и с разрешения Тегерана.
На днях Иран заявил, что позволяет отдельным судам проходить через Ормузский пролив, если они перевозят так называемые "товары первой необходимости". Впрочем, официально не уточняется, что именно входит в эту категорию – упоминаются только общие продукты широкого потребления и товары для сельского хозяйства. Также неизвестно, сохраняются ли ограничения для судов из стран, которые Тегеран считает враждебными.
Дональд Трамп заявил: если Иран не разблокирует Ормузский пролив в течение 48 часов, то он устроит для страны ад. Президент США намекнул, что будут нанесены удары по критической инфраструктуре Ирана.
Кроме того, Трамп пригрозил взятием под контроль нефтяных ресурсов страны.
Ранее политик назвал НАТО "трусами" за отказ присоединиться к военной операции США в Ормузском проливе.