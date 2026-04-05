5 апреля, 17:37
Зеленский объяснил, как Украина может помочь в разблокировании Ормузского пролива

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Зеленский заявил, что Украина может помочь в разблокировании Ормузского пролива, поделившись опытом со странами Персидского залива.
  • Украина имела похожую проблему с блокированием россиянами зернового коридора в Черном море.

Иран продолжает ограничивать движение через Ормузский пролив, используя его как ключевой инструмент давления в противостоянии с США. Это уже имело серьезные последствия для мирового энергетического рынка. Владимир Зеленский говорит, что Украина может помочь в разблокировании пролива.

В интервью Associated Press президент заявил, что Украина может поделиться с партнерами собственным опытом.

Как Украина может помочь странам Персидского залива?

Глава государства объяснил, что Украина имела похожую проблему, когда Россия заблокировала ее продовольственный коридор в Черном море. Тогда враг использовал для блокады различные средства – не только боевые корабли, но и авиацию.

Президент подчеркнул, что украинские силы уничтожили часть российского Черноморского флота и заставили его отступить от морского коридора.

После этого, по его словам, были организованы конвои для гражданских судов с использованием морских дронов для противодействия российским вертолетам и другим наступательным средствам.

Также он отметил, что сейчас продовольственный коридор находится под контролем Украины и стабильно работает.

Зеленский добавил, что Украина готова поделиться этим опытом с другими странами. Однако, по его словам, никто не обращался с просьбой о непосредственной помощи в ситуации с Ормузским проливом. Партнеры просили лишь поделиться наработками.

Блокада Ормузского пролива: последние новости

  • Пролив фактически не полностью закрыт, но жестко контролируется Ираном. Проходят лишь отдельные суда – выборочно и с разрешения Тегерана.

  • На днях Иран заявил, что позволяет отдельным судам проходить через Ормузский пролив, если они перевозят так называемые "товары первой необходимости". Впрочем, официально не уточняется, что именно входит в эту категорию – упоминаются только общие продукты широкого потребления и товары для сельского хозяйства. Также неизвестно, сохраняются ли ограничения для судов из стран, которые Тегеран считает враждебными.

  • Дональд Трамп заявил: если Иран не разблокирует Ормузский пролив в течение 48 часов, то он устроит для страны ад. Президент США намекнул, что будут нанесены удары по критической инфраструктуре Ирана.

  • Кроме того, Трамп пригрозил взятием под контроль нефтяных ресурсов страны.

  • Ранее политик назвал НАТО "трусами" за отказ присоединиться к военной операции США в Ормузском проливе.