Зеленский объяснил, как Украина может помочь в разблокировании Ормузского пролива

Иран продолжает ограничивать движение через Ормузский пролив, используя его как ключевой инструмент давления в противостоянии с США. Это уже имело серьезные последствия для мирового энергетического рынка. Владимир Зеленский говорит, что Украина может помочь в разблокировании пролива.

В интервью Associated Press президент заявил, что Украина может поделиться с партнерами собственным опытом.

Как Украина может помочь странам Персидского залива?

Глава государства объяснил, что Украина имела похожую проблему, когда Россия заблокировала ее продовольственный коридор в Черном море. Тогда враг использовал для блокады различные средства – не только боевые корабли, но и авиацию.

Президент подчеркнул, что украинские силы уничтожили часть российского Черноморского флота и заставили его отступить от морского коридора.

После этого, по его словам, были организованы конвои для гражданских судов с использованием морских дронов для противодействия российским вертолетам и другим наступательным средствам.

Также он отметил, что сейчас продовольственный коридор находится под контролем Украины и стабильно работает.

Зеленский добавил, что Украина готова поделиться этим опытом с другими странами. Однако, по его словам, никто не обращался с просьбой о непосредственной помощи в ситуации с Ормузским проливом. Партнеры просили лишь поделиться наработками.

