Об этом 24 Каналу заявил политолог Андрей Вигиринский, отметив, что Польша без митингов перевозчиков искусственно замедляла движение грузовиков через границу. Отметим, что протесты перевозчиков начались 6 ноября.

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"Делает она это под разными предлогами. В частности, самый эффективный, чтобы заблокировать экспортные и импортные операции, – длительный период досмотра. И неважно, есть ли с украинской стороны электронные очереди. Это была целенаправленная политика правительства", – отметил политолог.

Сейчас простой украинский грузов, которые был еще до выборов и забастовок, подкрепляют блокады перевозчиков. По мнению Вигиринского, это останется элементом внутренней политики Польши.

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"Все устраивает"

Учитывая то, что политсила "Право и справедливость", которая доминировала в предыдущем правительстве, проиграла парламентские выборы. Пока не сформировано новое правительство страны, эта партия может продолжать свою консервативную националистическую позицию по защите польских товаропроизводителей и предприятий.

Это будущие президентские выборы, к которым готовится президент, возглавляющий Польшу. И являющийся представителем той политсилы, которая проиграла внутреннюю борьбу на парламентских выборах,

– сказал политолог.

Вигиринский добавил, что события, которые сейчас развиваются на польско-украинской границе, устраивают польскую политическую силу, которая пока доминирует. Поэтому нет оснований предполагать, что эти проблемы исчезнут благодаря встрече представителей украинского и польского правительств.

"Это процесс, в котором нам придется еще долго жить", – подчеркнул политолог.

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