Об этом 24 Каналу заявил политолог Андрей Вигиринский, отметив, что Польша без митингов перевозчиков искусственно замедляла движение грузовиков через границу. Отметим, что протесты перевозчиков начались 6 ноября.
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"Делает она это под разными предлогами. В частности, самый эффективный, чтобы заблокировать экспортные и импортные операции, – длительный период досмотра. И неважно, есть ли с украинской стороны электронные очереди. Это была целенаправленная политика правительства", – отметил политолог.
Сейчас простой украинский грузов, которые был еще до выборов и забастовок, подкрепляют блокады перевозчиков. По мнению Вигиринского, это останется элементом внутренней политики Польши.
Почему польские перевозчики блокируют границу с Украиной: смотрите видео
"Все устраивает"
Учитывая то, что политсила "Право и справедливость", которая доминировала в предыдущем правительстве, проиграла парламентские выборы. Пока не сформировано новое правительство страны, эта партия может продолжать свою консервативную националистическую позицию по защите польских товаропроизводителей и предприятий.
Это будущие президентские выборы, к которым готовится президент, возглавляющий Польшу. И являющийся представителем той политсилы, которая проиграла внутреннюю борьбу на парламентских выборах,
– сказал политолог.
Вигиринский добавил, что события, которые сейчас развиваются на польско-украинской границе, устраивают польскую политическую силу, которая пока доминирует. Поэтому нет оснований предполагать, что эти проблемы исчезнут благодаря встрече представителей украинского и польского правительств.
"Это процесс, в котором нам придется еще долго жить", – подчеркнул политолог.
Блокада польско-украинской границы: главное
- Польские перевозчики блокируют границу с Украиной. Так заблокированы три пункта пропуска из четырех.
- Некоторым водителям приходится ждать более 8 суток, чтобы пересечь границу. Перевозчики требуют вернуть разрешения украинским водителям. А еще – изъять польские авто из электронной очереди. Также митингующие хотят, чтобы пустые польские грузовики выпускали из Украины вне очереди.
- Польское правительство пыталось остановить забастовку. Но этого не удалось. Известно, что протестующие на польско-украинской границе перевозчики ранее работали в Беларуси и России.
- Украинская и польская стороны запланировали встречу с перевозчиками из-за блокады границы. Она намечена на 13 ноября.
- Во время блокады в Польше перед пунктом пропуска умер украинский водитель, который планировал пересечь границу. Ему было 54 года. Сейчас нет оснований полагать, что он умер не естественной смертью. Впоследствии прокуратура Польши даст заключение.