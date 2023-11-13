Про це 24 Каналу заявив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що Польща без мітингів перевізників штучно сповільнювала рух вантажівок через кордон. Зазначимо, що протести перевізників почалися 6 листопада.

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"Робить вона це під різними приводами. Зокрема, найефективніший, щоби заблокувати експортні та імпортні операції, – тривалий період огляду. І неважливо, чи є з української сторони електронні черги. Це була цілеспрямована політика уряду", – зазначив політолог.

Нині простій українських вантажів, які були ще до виборів та страйків, підкріплюють блокади перевізників. На думку Вігірінського, це залишиться елементом внутрішньої політики Польщі.

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"Усе влаштовує"

Враховуючи те, що політсила "Право і справедливість", яка домінувала в попередньому уряді, програла парламентські вибори. Доки не сформований новий уряд країни, ця партія може продовжувати свою консервативну націоналістичну позицію щодо захисту польських товаровиробників та підприємств.

Це майбутні президентські вибори, до яких готується президент, який очолює республіку Польща. І який є представником тої політсили, яка програла внутрішню боротьбу на парламентських виборах,

– сказав політолог.

Вігірінський додав, що події, які нині розвиваються на польсько-українському кордоні, влаштовують польську політичну силу, яка поки що домінує. Тому, немає підстав припускати, що ці проблеми зникнуть завдяки зустрічі представників українського та польського урядів.

"Це процес, в якому нам доведеться ще тривалий час жити", – наголосив політолог.

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