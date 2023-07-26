Россия готовит корабли и авиацию для блокирования Черного моря, – Минобороны

Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после ухода из зерновой сделки. Также захватчики практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать в и из портов Украины.

В то же время оккупанты продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности Армянского и Перекопского направлений. Напомним, на днях стало известно, что Россия намерена перехватить торговые суда в Черном море.

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Россия хочет заблокировать Черное море

Как рассказали в Минобороны, на сегодняшний день Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из зернового соглашения.

После ухода России из зерновой инициативы, вооруженные силы террористов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации черноморского флота. Захватчики, в частности, отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.

Очевидно, оккупанты практикуют поражение гражданских судов, которые будут направляться в и из портов Украины. В то же время они продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности Армянского и Перекопского направлений.

Угроза в Черном море: что известно