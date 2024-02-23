Это уже не про зерно в Польшу: какую угрозу для Украины представляет блокирование границы

Представители украинского правительства 23 февраля прибыли на границу с Польшей, чтобы решить вопрос блокады. Однако польских коллег на встрече не было.

Политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу более глубокую суть конфликта. И что пока не стоит ожидать серьезных шагов со стороны польской стороны.

К теме Украинскую сельхозпродукцию снова высыпали из вагонов: что происходит на границе с Польшей

Проблемы блокирования границы

Первый важный момент, по словам Саакяна, – в Польше действует эмбарго на украинские зерновые. И она нарушает взятые на себя обязательства в рамках ЕС, а он в свою очередь нарушает обязательства перед Украиной. Наша страна заморозила свой иск к профильным институтам ЕС относительно этих нарушений.

"Сейчас фактически происходит политический трек договоренностей, а польские фермеры блокируют зерновые, которые идут через Польшу транзитом. Это не те зерновые, которые бы шли на польский рынок. Сейчас они уже говорят о возможности блокирования западных границ, потому что их уже устраивает, что украинские зерновые потесняют польские на других рынках внутри ЕС и не только. Собственно, на сегодняшний день это уже не про зерно в Польшу", – отметил он.

Второе – эти зерновые, которые идут через Польшу, не являются критическими для Украины, поскольку есть другие каналы сбыта. В частности, морской коридор. Но блокирование пропускных пунктов влияет на логистику перевозок в том числе военных грузов.

"В символической плоскости это используется Россией прежде всего для того, чтобы пошатнуть то единство, которое есть между поляками и украинцами. В первые месяцы российской полномасштабной агрессии поляки продемонстрировали настолько серьезную и глубокую работу над своими определенными историческими травмами и опытом, что они были способны на такой шаг. Но рядом с тем понимаем, что в долгую такой же уровень поддержки не мог держаться", – сказал Саакян.

Он добавил, что сейчас важно сохранять спокойствие и не прибегать к симметричным шагам. Стоит действовать на опережение и придерживаться нестандартных подходов.

Напомним, 9 февраля польские фермеры начали блокирование границы. Впоследствии они масштабировали свою акцию и не пропускали кроме грузовиков, легковые автомобили и автобусы. Украинские фермеры прибегли к подобной акции с другой стороны. Руководство страны пытается решить конфликт.

Блокирование границы: последние новости