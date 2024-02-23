Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу глибшу суть конфлікту. І що наразі не варто очікувати серйозних кроків з боку польської сторони.

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Проблеми блокування кордону

Перший важливий момент, за словами Саакяна, – в Польщі діє ембарго на українські зернові. І вона порушує взяті на себе зобов'язання в рамках ЄС, а він у свою чергу порушує зобов'язання перед Україною. Наша країна заморозила свій позов до профільних інституцій ЄС щодо цих порушень.

"Зараз фактично відбувається політичний трек домовленостей, а польські фермери блокують зернові, які йдуть через Польщу транзитом. Це не ті зернові, які би йшли на польський ринок. Зараз вони вже говорять про можливість блокування західних кордонів, тому що їх вже влаштовує, що українські зернові потісняють польські на інших ринках всередині ЄС і не тільки. Власне, на сьогоднішній день це вже не про зерно в Польщу", – зазначив він.

Друге – ці зернові, які йдуть через Польщу, не є критичними для України, оскільки є інші канали збуту. Зокрема, морський коридор. Але блокування пропускних пунктів впливає на логістику перевезень у тому числі воєнних вантажів.

"В символічній площині це використовується Росією перш за все для того, щоб похитнути ту єдність, яка є між поляками та українцями. В перші місяці російської повномасштабної агресії поляки продемонстрували настільки серйозну і глибоку роботу над своїми певними історичними травмами та досвідом, що вони були здатні на такий крок. Але поруч з тим розуміємо, що в довгу такий самий рівень підтримки не міг триматися", – сказав Саакян.

Він додав, що наразі важливо зберігати спокій і не вдаватися до симетричних кроків. Варто діяти на випередження і дотримуватися нестандартних підходів.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери почали блокування кордону. Згодом вони масштабували свою акцію і не пропускали крім вантажівок, легкові автівки та автобуси. Українські фермери вдалися до подібної акції з іншого боку. Керівництво країни намагається вирішити конфлікт.

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