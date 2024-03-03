В очередях более 2 тысяч грузовиков: поляки блокируют все 6 направлений на границе с Украиной

Польские протестующие продолжают блокировать границу. Так, по состоянию на 3 марта заблокированы все 6 направлений на пунктах пропуска с Польшей.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко. Он добавил, что сейчас в очередях стоят около 2 400 грузовиков, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на границе

Демченко сообщил, что польские протестующие продолжают блокировать границу для грузовых транспортных средств. Так, заблокированы все 6 направлений на границе. По состоянию на утро 3 марта совокупно в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовиков.

Самая большая очередь, по словам Демченко, напротив пунктов пропуска в "Краковец" и "Ягодин", на котором пропускают грузовики только в направлении Украины, а за минувшие сутки проехали 70 транспортных средств.

Напомню о том, что "Ягодин" – это крупнейшее инфраструктурное направление где может пересекать границу 1200 – 1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину. Ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают,

– подчеркнул Демченко.

На пункте пропуска "Шегини", по-прежнему, полностью заблокировано движение грузовиков в оба направления. За исключением пропускают только те транспортные средства, которые перевозят гуманитарные грузы или другие важные для Украины грузы.

Вместе с тем, протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта, в частности легковых автомобилей и автобусов.

Продолжаются переговоры между Украиной и Польшей

Сейчас ситуация на границе с Польшей остаются сложной, однако продолжаются переговоры для ее урегулирования. Так, заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал, что Украина и Польша имеют целью разблокировать границу, ведь это наносит ущерб обоим государствам.

К сожалению, польские фермеры этого не понимают и блокируют границу, думая, что мы являемся проблемой, но и собственно это является частью работы польского правительства и нашего (украинского – 24 Канал) взаимодействия с ним для того, чтобы снять блокаду, договориться о контроле или прозрачности торговли между Украиной и Польшей, потому что она является взаимовыгодной, чтобы снять какое-то напряжение. И фактически, чтобы вернуться к нормальному, взрослому развитию экономической интеграции,

– отметил Тарас Качка.

28 марта должно состояться заседание правительств Украины и Польши. Ожидается, что на нем страны смогут согласовать, как разблокировать границу и заставить польских фермеров прекратить протесты.